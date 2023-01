En 2022, la reprise de l’activité touristique s’est confirmée dans la capitale luxembourgeoise. Les touristes sont venus en nombre et cette reprise progressive permet au Luxembourg City Tourist Office (LCTO) d'être optimiste pour 2023.

Bilan de 2022

Un retour quasi à la normale pour le tourisme à Luxembourg

Simon MARTIN

Voilà un peu plus d'un an que le secteur touristique a entamé sa reprise post-pandémie. Peu à peu, les taux de fréquentation remontent à ceux connus avant 2020. De quoi faire espérer un boom du secteur dans un futur proche? Certaines villes, comme Vianden, misent en tout cas là-dessus. C'est également le cas pour la capitale qui a fait le point sur l'année touristique 2022.

Le tourisme a repris des couleurs au Luxembourg Dans les campings, les hôtels ou les auberges de jeunesse, les touristes étaient au rendez-vous, permettant au Grand-Duché d'enregistrer presque autant de nuitées qu'en 2019.

Après un premier bilan positif sur les six premiers mois de l'année, la tendance s'est confirmée les six mois restants de l'année écoulée. «Les touristes sont venus en nombre et cette reprise progressive permet au Luxembourg City Tourist Office d'être optimiste pour la saison touristique 2023», annonce d'emblée le LCTO dans un communiqué publié ce jeudi.

Ce dernier rappelle que celui-ci a profité des années dernières afin de développer une nouvelle stratégie axée sur le «tourisme de résonance». «Celle-ci vise à garantir aux visiteurs une expérience de voyage positive et authentique en les considérant comme des «résidents temporaires». Ainsi, le LCTO crée continuellement de la valeur ajoutée et propose des offres attrayantes de tourisme local.»

Un beau succès pour les casemates

Rouvertes au début du mois de juin en présence du Grand-Duc, les casemates de la Pétrusse brillent aujourd'hui d’un nouvel éclat grâce à une scénographie audiovisuelle innovante. Sous le concept «Rocks coming to life», des jeux de lumière et effets sonores donnent vie aux rochers des casemates pour raconter leur histoire. En termes de fréquentation, le public a été au rendez-vous. «Depuis leur réouverture, pas moins de 8.504 visiteurs ont participé à 657 visites des galeries souterraines, ce qui représente un taux d’occupation de 95%», indique le LCTO.

Le Vëlosummer 2022 a conquis près de 30.000 cyclotouristes Les différents itinéraires cyclables mis en place dans le cadre du Vëlosummer 2022 ont remporté un franc succès, permettant à l'initiative de s'inscrire un peu plus comme un évènement incontournable de l'été.

Comme pour les étés précédents, le LCTO a organisé, en exclusivité, les visites guidées du palais grand-ducal, ce qui constitue un des moments forts du «Summer in the City». Le palais grand-ducal a également fait le plein de visiteurs. «Au total, 5.195 visiteurs ont participé à 281 visites guidées du palais grand-ducal, ce qui correspond à un taux de fréquentation record de 99%. Cela montre le grand intérêt du public à jeter un coup d'œil dans les coulisses du seul palais grand-ducal au monde», poursuit l'office touristique.

Progression des visites guidées à la demande

Dans le communiqué, on apprend également qu'en 2022, 3.152 visites guidées ont été organisées par le LCTO. «Même si cela ne représente qu’un peu moins de la moitié des 7.138 visites guidées de 2019, ceci correspond parfaitement aux efforts pour proposer une offre qualitative et personnalisée. Ceci se confirme car les visites avec guide personnel connaissent en effet une progression considérable par rapport aux visites régulières».

Une taxe de séjour fait jaser à Vianden À partir de 2023, les visiteurs devront payer une taxe de séjour à Vianden. Une décision qui ne plaît pas à tout le monde.

Parmi celles-ci: la «City Promenade», un tour de ville classique au cours duquel les visiteurs découvrent les principales attractions de la capitale, reste la formule la plus populaire. «Contrairement à l’année passée où la langue luxembourgeoise a été très présente, la plupart des visites guidées sont à nouveau effectuées en français, en allemand et en anglais».

Tout au long de l’année, le LCTO a aussi organisé avec grand succès des visites guidées thématiques, notamment la «Love Promenade» pour la Saint-Valentin, le «Safari de Pâques», des randonnées à vélo avec «An American in Luxembourg» ou le circuit «Vie de femmes - Femmes légendaires» pour la Journée internationale de la femme, pour n'en citer que quelques-unes.

Le grand retour des visiteurs étrangers

102.960 clients ont pris conseil au bureau d’accueil touristique sis à la place Guillaume II. Malgré une baisse annuelle de 22% de visiteurs accueillis par rapport à la saison touristique avant la pandémie, le LCTO a accueilli presque autant de visiteurs pendant la haute saison et les week-ends prolongés qu’en 2019. Par exemple, le nombre de visiteurs recensés au bureau d’accueil touristique au mois d’août 2022 (20.086 visiteurs) était à 456 visiteurs près au niveau 2019.

En termes de provenance, les visiteurs venant de l’Allemagne étaient les plus nombreux avec un total de 27.248 personnes (26%), suivis de 17.487 visiteurs français (17%), de 14.808 visiteurs néerlandais (14%), de 7.210 résidents luxembourgeois (7%) et de 5.995 visiteurs belges (6%).

Plus que jamais, le retour à la normale s'est opéré au Luxembourg. Preuve en est, s'il en fallait encore une, avec la reprise du trafic aérien. En effet, au Findel, il y a eu «seulement» 7.000 vols de moins (départs et arrivées confondus) au Luxembourg en 2022 par rapport à 2019, soit une baisse de 9%. Le trafic aérien luxembourgeois a donc retrouvé 91% de son niveau de 2019.

