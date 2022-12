Pays fondateur du concours Eurovision de la chanson, le Luxembourg n'y participe plus depuis 1993. Mais un retour est à l'étude du côté du gouvernement de Xavier Bettel.

Le Luxembourg absent depuis 1993

Un retour à l'Eurovision? Le gouvernement y réfléchit

Pascal MITTELBERGER Pays fondateur du concours Eurovision de la chanson, le Luxembourg n'y participe plus depuis 1993. Mais un retour est à l'étude du côté du gouvernement de Xavier Bettel.

(pam) - Et si, 30 ans plus tard, le Luxembourg était à nouveau représenté au concours Eurovision de la chanson ? L'hypothèse est en tout cas étudiée sérieusement par le gouvernement, selon les informations de nos confrères de 100.7.

L'Eurovision encore et toujours sans le Luxembourg La dernière participation du Grand-Duché au Concours Eurovision de la chanson remonte à 1993, il y a presque une trentaine d'années donc.

Xavier Bettel (DP), en sa qualité de ministre des médias et de la communication, aurait engagé une réflexion sur le sujet, et certains arguments pencheraient dans le sens d'un retour sur scène: impacts positifs sur l'image du Luxembourg, sur l'industrie musicale, voire sur l'hôtellerie-restauration si le Grand-Duché était amené à organiser le concours, consécutivement à une victoire.

Dès 2023 ou en 2024 ?

De son côté, RTL indique avoir été approché par le gouvernement et des discussions auraient été entamées pour une participation en 2024, tandis que 100.7 évoque une possibilité dès 2023.

Le groupe RTL, membre de l'European Broadcasting Union (Union européenne de radio-télévision en français) qui organise le concours, pourrait être chargé de sélectionner le ou les artistes qui défendraient les couleurs du pays.

Vainqueur à six reprises

Pour rappel, le Luxembourg fait partie des pays fondateurs de l'Eurovision de la chanson, en 1956, et a remporté l'épreuve à six reprises: en 1961 (avec Jean-Claude Pascal), 1965 (France Gall), 1972 (Vicky Leandros), 1973 (Anne-Marie David) et 1983 (Corinne Hermès). Toutes les chansons victorieuses étaient en langue française et aucun des interprètes n'était de nationalité luxembourgeoise.

La dernière participation du Luxembourg à l'Eurovision remonte à 1993, avec le groupe Modern Times et le titre Donne-moi une chance. Depuis, le pays a renoncé à concourir, principalement pour des raisons de coûts financiers.

La problématique du financement

D'ailleurs, cette question est abordée mais pas tranchée dans les discussions en cours. Selon 100.7, qui a pu consulter le mémorandum, un partenariat public-privé pourrait être une partie de la solution. Un groupe de travail constitué de Xavier Bettel, des ministres de la Culture Sam Tanson et des Affaires européennes Jean Asselborn, et d'autres acteurs est constitué pour plancher sur ce potentiel retour.

