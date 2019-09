Un restaurant de plus au Royal-Hamilius

L'enseigne «Victorine» vient compléter l'offre gourmande du futur grand site commercial de la capitale. L'ouverture de ce second point gourmand est annoncée pour le 1er trimestre 2020.

Avis aux gourmands, une nouvelle enseigne (luxembourgeoise) va s'ajouter à leur carnet d'adresses. Son nom: «Victorine». Son adresse: bâtiment Royal-Hamilius, en plein cœur de la capitale. Le restaurant se situera au rez-de-chaussée du nouveau pôle commercial. Impossible de le manquer d'ailleurs pour les piétons avec sa vitrine de 25 mètres de long, 7m de haut donnant sur le boulevard Royal, la place Hamilius et l'avenue Monterey.

Déjà présent sur le secteur piéton de la capitale, le restaurant «Victorine» figure aussi parmi les points de restauration proposés à deux pas de la gare centrale et au nouveau centre commercial Cloche d'Or, ouvert depuis le 28 mai dernier .

Au Royal-Hamilius, «Victorine» ouvrira pour le premier trimestre 2020 une salle d'environ 120 couverts, avec dégustation sur place ou à emporter. Il s'agira donc de la seconde enseigne de restauration du nouveau site commercial. «Manko» et ses saveurs péruviennes ayant déjà officialisé sa venue, et son implantation sur le rooftop du bâtiment.

Le chantier titanesque du centre-ville s'achève, six mois avant l'ouverture officielle des commerces. Découvrez, en avant-première, l'intérieur des locaux qui surplombent la capitale luxembourgeoise.

En juin dernier, la FNAC recevait officiellement les clefs de ses futurs locaux dans ce même bâtiment. Soit 2.000 m2 de surface de vente. Un supermarché Delhaize est lui aussi annoncé pour cette fin d'année, sans oublier les Galeries Lafayette qui devraient ouvrir leurs portes en novembre prochain.

Nul doute que les semaines à venir permettront d'y voir plus clair sur la commercialisation de la quinzaine de magasins annoncés. Des enseignes aux dimensions plus petites qui viendront s'aligner côté rue Aldringen.

Le parking de 628 places, lui, a officiellement été ouvert le 27 septembre 2018.

Pour mémoire, l'ensemble du projet porté par le groupe immobilier Codic intégrera 16.000 m2 de commerces et restaurants, 10.000 m2 de bureaux et 7.500 m2 de logements.

Il en faudra des personnels pour faire fonctionner l'ensemble des magasins et points de restauration du futur centre Royal-Hamilius. Et déjà, les différentes marques recrutent des conseillers en vente, employés polyvalents, employés service client, employés en restauration, logistique, administratifs, assistants commerciaux ou managers en vente.

Le 18 septembre, au Parc Hôtel Alvisse à Dommeldange, il sera d'ailleurs possible de présenter son CV aux différents partenaires en vue d'une embauche.