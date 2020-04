Selon un sondage publié ce lundi, le moral des résidents ne semble pas être au beau fixe en ces temps de confinement. En revanche, le niveau de confiance dans les institutions apparaît très élevé.

Un résident sur dix dans un état mental critique

(ota) - Ce n'est pas vraiment une surprise, la crise actuelle pèse sur le moral des citoyens. Selon un sondage réalisé par Quest publié ce lundi, une majorité des résidents est impactée par le confinement. Les plus pessimistes se disent tendus tout en arrivant à gérer la situation (46%), s'inquiètent beaucoup (9%) ou affirment carrément être à bout (3%).

L'institut de sondage rapporte ainsi les propos inquiétants d'une sondée qui affirme que «pendant cette période de confinement, je suis toute seule chez moi - tout le temps. Je suis à bout, j'en veux et j'en peux plus...» D'autres s'inquiètent de l'attitude de leurs concitoyens: «J'ai une santé fragile et je suis inquiète car je ne trouve pas que la population soit sérieuse face aux mesures de protection. Je crains qu'il y ait une reprise de la pandémie».

Pour autant, le tableau dressé n'est pas entièrement noir. Ainsi, 42% des sondés se sentent forts et en forme. A l'instar de cette personne qui affirme que «bien que faisant partie de la soi-disant catégorie des personnes en danger (73 ans), je sors tous les jours et je fais des promenades variant entre 6 et 10 km».

De façon globale, la grande majorité des répondants (63%) estiment que leur attitude sera impactée après la crise. C'est particulièrement vrai pour les habitudes de consommation et les relations sociales. S'ils doivent se projeter dans l'avenir, les sondés pensent que la globalisation sera freinée, que les économies vont redevenir plus nationales, voire locales (45%) que les gens vont redécouvrir leurs vraies valeurs et les choses simples de la vie (38%) et que l'humanité va apprendre à vivre de manière plus responsable (32%).

Côté politique: le gouvernement se voit accorder une très bonne note puisqu'il recueille 88% de confiance. Rien de comparable toutefois avec le score des institutions de Santé qui, elles, affichent un résultat de satisfaction de 93%. Mais la confiance en l'avenir économique n'est, elle, pas garantie puisque le consommateur semble sur ses gardes. Une majorité dit en effet qu'elle sera plus prudente que d'habitude au niveau des dépenses.

