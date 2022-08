L'homme se trouvait en randonnée à vélo avec un ami dans la région du Piémont, dans le nord de l'Italie.

En Italie

Un résident luxembourgeois meurt frappé par la foudre

Simon MARTIN L'homme se trouvait en randonnée à vélo avec un ami dans la région du Piémont, dans le nord de l'Italie.

C'est un drame absolument terrible qui s'est produit vendredi dernier dans la région du Piémont, dans le nord de l'Italie. Deux hommes, dont un vivait au Luxembourg, sont morts, foudroyés.

Le drame a été relayé par de multiples médias italiens dont La Repubblica et internationaux. La première victime n'est autre que Alberto Balocco, le PDG de l'entreprise de confiserie du même nom considéré comme le roi du panettone. Passionné de cyclisme et de randonnée, l'entrepreneur s'était rendu à vélo avec son ami Davide Vigo, 55 ans, sur les pentes du col de l'Assiette, non loin de la frontière française. Né à Turin, son ami vivait depuis plus de quatre ans au Luxembourg.

Des secours en nombre sur place

Selon les premières informations de l'enquête, les deux hommes tentaient d'échapper aux intempéries et de rejoindre la ville. En vain. La foudre s'est abattue sur les deux hommes, les tuant sur le coup. Leurs corps n'ont été retrouvés qu'aux alentours de 14h par un automobiliste.

Résident au Grand-Duché, Davide Vigo travaillait depuis des décennies dans le commerce d'appareils électroménagers, devenant une référence dans le nord de l'Italie. En 2018, il avait fait le choix de déménager avec sa famille pour affronter un nouveau défi au Luxembourg en suivant sa femme, employée chez Ferrero.

Alberto Balocco (56 ans) était le petit-fils du fondateur de l'entreprise familiale employant pas moins de 500 personnes et dont le produit-phare n'était autre que le fameux panettone de Noël. Rappelons qu'utiliser un vélo à assistance électrique peut se révéler dangereux par temps d'orage. En effet, la batterie augmenterait le risque de foudroiement.

