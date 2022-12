Ce résident luxembourgeois d'origine iranienne a été arrêté et condamné à la peine capitale.

Un résident luxembourgeois condamné à mort en Iran

Des centaines de personnes sont mortes en Iran depuis le début du mouvement de contestation provoqué par la mort en détention le 16 septembre de Mahsa Amini, une jeune Kurde accusée d'avoir enfreint le code vestimentaire strict pour les femmes. Parmi celles-ci, deux personnes ont notamment été condamnées à la peine de mort en ce mois de décembre. Des exécutions dénoncées par Xavier Bettel (DP), entre autres.



La Belgique appelle ses ressortissants à quitter l'Iran La Belgique a appelé dimanche ses ressortissants «de passage en Iran» à quitter le pays «dans les plus brefs délais» à cause de «risques accrus de détention arbitraire» après la condamnation de l'humanitaire Olivier Vandecasteele.

Ce jeudi, on apprend qu'un résident luxembourgeois d'origine iranienne a, lui aussi, été arrêté et condamné à la peine capitale. Une situation qui a poussé le ministre des Affaires étrangères et européennes Jean Asselborn (LSAP) à prendre contact par téléphone avec le ministre des Affaires étrangères iranien, Hossein Amir Abdollahian, pour aborder la situation en Iran et évoquer ce cas particulier.

Il y a en effet urgence. De son côté, le ministère a insisté sur le fait que Jean Asselborn «soutient tous les efforts en cours, au niveau de l’Union européenne et des Etats membres de l’UE, pour plaider en faveur des manifestants iraniens qui risquent leur vie pour obtenir le respect de leurs droits fondamentaux, et notamment en faveur de ceux qui ont été condamnés à mort». «Le Luxembourg est opposé à la peine de mort, un châtiment cruel et inhumain, en toute circonstance et sans exception.»

