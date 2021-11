Les départs des ministres LSAP Dan Kersch et Romain Schneider pourraient arriver plus tôt que prévu. De quoi contraindre le Premier ministre à réviser son équipe gouvernementale dès le début d'année 2022.

Un remaniement gouvernemental dans l'air

Alors qu'un conseil de gouvernement est attendu ce lundi après-midi en réaction à la crise sanitaire, RTL lance un pavé dans la mare politique. Ainsi, les socialistes Dan Kersch (Travail, Sports) et Romain Schneider (Agriculture, Sécurité sociale) pourraient se défaire de leurs fonctions ministérielles avant la fin de l'année. «Avant les vacances de Noël», avance même le média luxembourgeois.

Si l'un comme l'autre avaient déjà fait savoir qu'ils n'avaient plus l'intention de repartir pour un prochain mandat, rien ne laissait prévoir un départ aussi subit. A l'heure où le pays retangue face à une quatrième vague covid, l'instant parait délicat pour quitter le navire pour ces deux figures majeures de l'exécutif. Les portefeuilles gérés par ces deux poids lourds du LSAP sont en effet loin d'être mineurs dans cette période d'incertitude pour les salariés et l'emploi.

Reste que déjà les noms des possibles successeurs bruissent en coulisses. Ainsi Dan Kersch (qui fêtera son 60ème anniversaire le 27 décembre prochain) pourrait céder sa place et ses missions à Georges Engel (53 ans). L'ancien bourgmestre de Sanem, devenu chef de fraction des socialistes à la Chambre, préside actuellement la commission Travail ce qui lui donne déjà une connaissance de certains dossiers. Celui qui, il y a deux ans, disait vouloir «ne plus être Mister Nobody» prendrait là ses premières fonctions ministérielles.

Claude Haagen (59 ans) apparaît, lui, comme favori pour reprendre le fauteuil de Romain Schneider. Bourgmestre de Diekirch, ancien président du LSAP (2014-19), député depuis douze ans, cet ancien professeur de sciences économiques ferait alors lui aussi son entrée à ce niveau de l'exécutif.



Avec leur possible départ, le gouvernement Bettel perdrait deux figures appréciées des électeurs. En témoignaient encore les résultats de popularité du sondage Politmolitor publié en début de mois. Romain Schneider y était classé quatrième personnage le plus apprécié des politiciens du pays (avec 59% d'opinions favorables) et son collègue de parti Dan Kersch, dixième, (48% de soutien). Alors que les législatives pointent pour 2023, les cartes politiques seraient là rebattues sans doute une dernière fois au sein de la coalition gouvernementale.

