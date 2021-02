Avec 203 nouveaux cas enregistrés en 24 heures, et certains signes ces derniers jours, le rythme de l'épidémie semble reprendre une courbe ascendante au Luxembourg. Le bilan de l'épidémie s'établit, lui, à 587 victimes.

Un regain pour les infections covid

Avec 203 nouveaux cas enregistrés en 24 heures, et certains signes ces derniers jours, le rythme de l'épidémie semble reprendre une courbe ascendante au Luxembourg. Le bilan de l'épidémie s'établit, lui, à 587 victimes.

Pas de doute la pénurie de vaccins anti-covid fragilise bien la campagne vaccinale en Europe. Au Luxembourg, plus d'un mois après les premières injections, seules 2.327 personnes ont reçu la double injection ''protectrice". D'où ce revirement de l'Union à ne plus fermer la porte à d'autres sérums que ceux qu'elle avait initialement retenus. Désormais, faire appel aux laboratoires russes ou chinois n'est plus exclu.

En attendant, le virus (dont on sait désormais qu'il a bien été la source d'une surmortalité en 2020) continue de sévir. A Schifflange, par exemple, où une école tout entière a dû fermer... Mais plus préoccupant, voilà deux semaines que le rythme de l'infection semble regagner en vigueur. A surveiller.

Sur les 10.577 tests effectués ces dernières 24 heures, 203 se sont révélés positifs, selon les données du ministère de la Santé. Soit un taux de positivité de 1,92%.

Depuis mars 2020, 51.128 cas positifs au covid ont donc déjà été détectés. Pour mémoire, les chiffres fournis par les autorités ne prennent plus en compte les cas positifs enregistrés chez les non-résidents depuis le 27 août dernier.



Le ministère de la Santé fait état de trois hospitalisations supplémentaires, en une journée. Soit 71 malades atteints du virus toujours hospitalisés au Luxembourg, et 38 cas suspectés ou à l'isolement sont également pris en charge. Parmi eux, 14 se trouvent en soins intensifs.









Suivez-nous sur Facebook, Twitter et abonnez-vous à notre newsletter de 17h.