Le 26 mai, les habitants de Leudelange voteront deux fois. Pour élire leurs députés européens et pour dire s'ils souhaitent -ou non- que leur commune soit rattachée à la circonscription électorale du Centre et non plus du Sud. Explications.

Luxembourg 2 min.

Un référendum déclenché à Leudelange

Souhaitez-vous que la Commune de Leudelange soit rattachée à la circonscription électorale du Centre ? C'est la question à laquelle devront répondre les Leudelangeois le dimanche 26 mai 2019. Le jour même des élections européennes, un référendum local sera organisée à Leudelange fait savoir le conseil échevinal dans un avis publié le 7 mars sur le site de la commune.

Ce référendum consultatif sur le rattachement de la commune à la circonscription électorale dont elle se sent le plus proche, a pu être déclenché du fait qu'au moins un quart des électeurs de cette commune de moins de 3.000 habitants ont signé la demande d'organiser un référendum.

«Le secrétaire communal a confirmé que le quorum nécessaire de 355 électeurs a été atteint» glissent les cinq instigateurs de cette action lancée par par l'initiative Zesumme fir Leideleng (traduisez: «Ensemble pour Leudelange»). Les conseillers communaux Lou Linster, Jean-Pierre Roemen, Patrick Calmus et Marcel Jakobs et leur colistier Guy Folschette précisent dans un communiqué daté de ce vendredi 8 mars que «464 citoyens sur environ 1.420 électeurs leudelangeois ont signé de leur main cette demande» remise le 28 février 2019 au conseil communal.

L'initiative citoyenne «Zesumme fir Leideleng» a relevé le défi de déclencher un référendum consultatif en rassemblant plus de 25% de signatures d'électeurs à Leudelange. Photo: Zesumme fir Leideleng

Pourquoi vouloir changer de circonscription ?

Les arguments des instigateurs de la demande de pétition ne manquent pas et expliquent, au fond, qu'à Leudelange, on se sent géographiquement bien plus proche de la capitale et de ce qui s'y passe plutôt que du Sud du pays.

«Comment les citoyens peuvent-il entrer en contact avec les députés de leur circonscription, si leur vie quotidienne ne se joue majoritairement pas dans cette circonscription ?», interrogent-ils pour souligner l'écart existant entre le vécu quotidien des Leudelangeois et leurs élus au parlement.



L'argument de poids qui quantifie ce sentiment d'être tourné vers une autre circonscription électorale que celle à laquelle les Leudelangeois appartiennent aujourd'hui sont les près de «550 Leudelangeois» qui travaillent à Luxembourg-ville, «ce qui équivaut à plus de 50% de tous les salariés leudelangeois. Si on y ajoute les personnes qui travaillent dans d’autres communes du Centre comme Bertrange ou Strassen, on peut en conclure qu’une minorité de Leudelangeois seulement travaillent dans le Sud».



Dans leur communiqué les instigateurs de l'action citoyenne montrent encore que Leudelange «est bien mieux connecté au Centre qu'au Sud» en ce qui concerne la ligne de bus AVL 4, le bus scolaire pour rejoindre le Campus Geesseknäppchen et le sera en plus à l'avenir via l'extension du tram vers Leudelange à partir de la Cloche d'Or.



Le résultat du référendum consultatif de Leudelange ne serait pas contraignant juridiquement. Un référendum organisé à Kopstal en 2017 avait montré qu'il n'y a aucune garantie que la volonté du peuple sera mise en œuvre rapidement. La majorité des habitants de Bridel et de Kopstal s'étaient prononcés en faveur de l'intégration de la commune dans la circonscription du Centre.