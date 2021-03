Jamais avant l'an passé, le recours à l'assistance médicale pour mettre fin à sa vie n'avait autant été demandé. Et douze ans après son adoption par la loi luxembourgeoise, la loi sur l'euthanasie continue d'évoluer.

Un recours inédit à l'euthanasie en 2020

Patrick JACQUEMOT

Si dans l'opinion, une large majorité de résidents sont favorables à l'euthanasie et à l'assistance au suicide, la pratique restait jusque-là confidentielle. Mais l'an passé, force est de constater que la pratique s'est développée de façon très nette. Passant de 8 cas en moyenne sur les onze dernières années à 25 en 2020. Et l'épidémie covid n'y est pas pour grand-chose. Ainsi, le nouveau rapport de la Commission nationale de contrôle et d'évaluation souligne-t-il que cancer et maladies neurodégénératives restent le plus souvent à l'origine de ce choix ultime de la part des patients.

Le Portugal dit «oui» à l'euthanasie Après le Luxembourg, la Belgique et les Pays-Bas, Lisbonne a rejoint le camp des pays européens à autoriser «la mort médicalement assistée».

Alors que la loi fixant le cadre légal de cette pratique a célébré ses dix ans, Lotty Prussen vient de dresser le bilan des douze mois passés. Notant non seulement cette augmentation quantitative, mais la mettant en adéquation avec selon elle une meilleure information de la population sur le sujet. Reste que des efforts de ''promotion'' doivent encore être faits, estime la présidente de la Commission qui intervenait, lundi, devant la Chambre des députés.

Des parlementaires qui ne manquent pas d'agrémenter le texte voté en 2019 de nouveaux points. Ainsi, depuis un mois, les élus ont-ils intégré dans la loi que la mort d’une personne décédée à la suite d’une euthanasie ou d’une assistance au suicide puisse être assimilée à une mort naturelle. Un changement loin de relever du simple détail de formulation. En effet, avec ce nouveau statut, d'éventuels conflits sur la délivrance d'assurance décès par exemple pourront être évités à l'avenir.

Seniors d'abord Il faut être clair : même si 2020 a été une année record pour l'euthanasie, cela ne représente qu'une infirme partie des 4.649 décès officiellement enregistrés l'an passé. Le rapport présenté lundi indique que la plupart des «bénéficiaires» étaient âgés entre 60 et 79 ans.

12 des 25 euthanasies pratiquées l'an passé l'ont été en centres hospitaliers.

Mars Di Bartolomeo (LSAP), président de la Commission Santé, doit maintenant se préoccuper de l’instauration d’une consultation médico-éthique, prestée par des médecins formés à cet effet. Selon Lotty Prussen, la mesure permettrait aux patients (mais également à leurs proches) de se renseigner sur les différentes possibilités pour concrétiser une euthanasie ou assistance au suicide.

La France étudie le sujet

Il est vrai qu'il y a un an encore, 57% des Luxembourgeois estimaient être mal informés sur ce dispositif. Et cela même alors que le Grand-Duché a fait partie des premiers pays à légaliser cette fin de vie au début des années 2000. Depuis, le Luxembourg a été rejoint par une série d'Etats. Le dernier en date en Europe étant l'Espagne, la semaine passée, alors que la loi votée en début d'année au Portugal a été retoquée par la Cour constitutionnelle et devra repasser devant les députés.

Si la Belgique a déjà dépénalisé cette pratique depuis 2002, la France pas encore. Mais cela pourrait avoir lieu d'ici peu. En effet, le 8 avril prochain, l'Assemblée nationale examinera une proposition de loi en ce sens (cela alors que le gouvernement y est toujours opposé).

