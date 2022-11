Le collectif BIGS s'oppose fermement au nouveau chantier annoncé dans la forêt du Bobësch, quitte à mener une action devant les tribunaux.

Un recours déposé contre des travaux dans le Bobësch

Thomas BERTHOL

Le projet de déviation d'une conduite de gaz dans la forêt du Bobësch remet les projecteurs sur ce site déjà menacé par une route de contournement qui doit y être construite. Pour rappel, des activistes avaient occupé le site cet été pour protester contre cette réalisation bétonnée qui traverserait une zone Natura 2000 et entraînerait l'abattage de nombreux arbres. Dans un communiqué envoyé ce jeudi, la Biergerinitiative Suessem (BIGS) dit craindre que ce nouveau chantier lié à la conduite de gaz ne soit «le prélude à d'autres destructions de cette précieuse forêt». Le collectif avait rencontré ce lundi avec l'asbl natur&emwëlt l'administration des Ponts et Chaussées pour échanger à ce sujet.

«Ils nous ont expliqué pourquoi la conduite de gaz devait être encore plus enterrée. La société Guardian est en train d'installer un nouveau four dont le démarrage est prévu en février. Selon eux, l'objectif est de faire ces travaux maintenant pour ne pas gêner ensuite la production», raconte la secrétaire du mouvement Patrizia Arendt. Cette dernière souligne également que les Ponts et Chaussées ne se basent sur aucune autorisation, mais sur un document concernant un autre chantier, la construction d'un pont sur le site.

Le déplacement des conduites est nécessaire d'un point de vue géométrique. Administration des Ponts et Chaussées

Le collectif BIGS dit avoir déposé «devant le tribunal administratif une demande de suspension provisoire de l'action de déboisement annoncée, jusqu'à ce que le tribunal administratif ait rendu un jugement de principe sur l'autorisation du 19 novembre 2020 contestée par l'initiative citoyenne et qui sert encore de base aujourd'hui, bien que les faits aient changé». Le mouvement indique également qu'il leur a été assuré «devant le tribunal que les travaux ne commenceront en aucun cas avant un jugement dans cette affaire de référé. L'affaire sera plaidée probablement la semaine prochaine».

Sollicitée, l'administration des Ponts et Chaussées indique que «le déplacement des conduites est nécessaire d'un point de vue géométrique». Selon elle, il est opportun d'effectuer ces travaux de déviation pour les raisons suivantes: «On est actuellement en dehors de la période de végétation donc les nuisances environnementales (notamment en ce qui concerne les oiseaux et chiroptères) sont limitées. L'entreprise spécialisée dans la production de verre plat (Guardian - Luxguard) et installée à Käerjeng prévoit l'installation d'un nouveau four. Il s'agit donc d’en profiter afin de ne pas entraver la production industrielle du site.»

Le chargé de communication de l'administration Ralph Di Marco assure également que des plans concernant ce chantier ont été envoyés au collectif BIGS. Il explique également que «ce projet n'est pas en relation avec celui du contournement mais avec les travaux prévus au CR110 où il est prévu de mettre en place un chemin mixte (pour faciliter le trajet en vélo Sanem – gare) et un passage à gibier.»

