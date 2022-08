La production des centrales photovoltaïques au Luxembourg a presque doublé en un an: elle a atteint un maximum de 40,1 GWh en juillet 2022, contre 23,9 GWh en juillet de l'année précédente.

Un record historique de la production d'énergie solaire

Simon MARTIN La production des centrales photovoltaïques au Luxembourg a presque doublé en un an: elle a atteint un maximum de 40,1 GWh en juillet 2022, contre 23,9 GWh en juillet de l'année précédente.

En juin dernier, on apprenait, via l'Institut de régulation luxembourgeois (ILR), que de plus en plus de particuliers luxembourgeois avaient fait le choix d'installer des panneaux photovoltaïques sur le toit de leur maison au cours de ces dernières années.

Un secteur en plein boom qui a également inspiré les autorités luxembourgeoises, en témoigne les nombreux projets de centrales de plus grande envergure. En effet, ces grandes centrales, qui sont capables de produire au moins un mégawatt (MW) puissance, étaient, en juin dernier, au nombre de 19 sur le territoire pour un total de 35 MW de puissance.

Dans la foulée, le ministère de l'Énergie précisait que 11 autres projets, équivalent à 18 MW, étaient en cours de réalisation. Rappelons qu'un seul mégawatt d’électricité produit à peu près la même quantité d’électricité que celle utilisée par 400 à 900 ménages par an.



Ce jeudi, le ministère de l'Énergie est venu faire le bilan de la production de cette énergie solaire en 2022. Avec respectivement 11,9 GWh dans le Nord du pays et 11,1 GWh dans l'Est, on apprend notamment que ces deux régions sont en tête de la production d'énergie solaire au Grand-Duché. Mieux encore, le ministère informe que la production des centrales photovoltaïques au Luxembourg a presque doublé en un an: elle a atteint un maximum de 40,1 GWh en juillet 2022, contre 23,9 GWh en juillet de l'année précédente.

Fort ensoleillement et essor du photovoltaïque

Les raisons de cette augmentation sont doubles. D'un côté, la situation météorologique était exceptionnelle avec un temps d'ensoleillement de 377 heures en juillet 2022 selon MeteoLux. D'un autre côté, l'augmentation considérable de la puissance installée de panneaux photovoltaïques, comme évoqué ci-dessus, a joué un rôle accélérateur. Grâce au succès des programmes de subventionnement mis en place par le gouvernement, la surface photovoltaïque au Luxembourg a augmenté considérablement ces dernières années: entre juillet 2021 et juillet 2022, le nombre d’installations est passé de 8.653 à 9.167.

Claude Turmes (déi Gréng), le ministre de l'Énergie, s'est félicité de ce bilan plus que réjouissant. «L'énergie solaire joue un rôle central dans la transition énergétique au Luxembourg. Elle est non seulement propre et aide le Grand-Duché à atteindre ses objectifs de développement des énergies renouvelables, mais elle est également produite localement et fait partie des solutions pour sortir de la dépendance des énergies fossiles russes.»

