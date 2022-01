Cela fait maintenant onze ans que l'on parle d'un réaménagement du site autour de la «Gëlle Fra».

Luxembourg 2 min.

Place de la Constitution

Un réaménagement qui se fait attendre

Cela fait maintenant onze ans que l'on parle d'un réaménagement du site autour de la «Gëlle Fra».

(S.MN avec David THINNES) La place de la Constitution avec la Gëlle Fra est l'une des places les plus connues de la capitale. Cela fait maintenant onze ans que l'on parle d'un réaménagement du site, qui appartient à l'État. Mais le projet continue de prendre un retard considérable.

Depuis début 2011, il est question d'organiser un concours d'architectes. En mai 2011, l'idée d'un ascenseur reliant la place de la Constitution à la vallée de la Pétrusse est apparue, sous le bourgmestre Paul Helminger (DP) et l'échevin François Bausch (Déi Gréng). A l'époque, il avait déjà été décidé que la place deviendrait piétonne. Puis, pendant des années, ce dossier est resté silencieux.

La bourgmestre Lydie Polfer (DP) s'est ensuite exprimée sur les plans en janvier 2018 dans une interview accordée au Luxemburger Wort : «Un groupe de travail se penche sur ce projet. L'équipe examine notamment si un ascenseur vers la vallée de la Pétrusse est réalisable».

En avril 2019, le ministre de la Mobilité et des Travaux publics, François Bausch, a confirmé que le groupe de travail s'était mis d'accord et a répondu ainsi à une question parlementaire de François Benoy (Déi Gréng) à ce sujet : «La création d'une véritable place publique sans voitures pourrait augmenter considérablement la valeur de ce lieu et améliorer la cohabitation et la qualité de vie». Quelques mois plus tard, fin août 2019, Lydie Polfer et François Bausch ont ensuite présenté leurs plans communs pour le réaménagement.

Une place sans voitures

La création d'une place sans voitures autour de la Gëlle Fra et davantage d'espace pour les transports publics et la mobilité douce sur le boulevard Roosevelt étaient les thèmes principaux. Le monument de la Gëlle Fra doit également être mieux mis en valeur grâce au réaménagement de la place. Un ascenseur menant de la place de la Constitution à la vallée de la Pétrusse faisait également partie du projet. Ces points de réaménagement figurent encore aujourd'hui dans la liste des grands projets d'infrastructure présentés en octobre 2020 lors d'une commission parlementaire. L'ascenseur fait également toujours partie des plans. Le concours d'architectes n'est toutefois pas encore terminé.

Bref, il semblerait que le projet soit au point mort. Lors d'une réunion du conseil municipal dans la capitale en juillet 2020, il a été annoncé que des retards seraient pris. Le concours d'architectes avait déjà été lancé en 2019. Le dépouillement devait commencer en mars 2020, a déclaré Lydie Polfer lors de cette réunion.

Le gagnant aurait dû être connu en décembre 2020. Or, ce n'est toujours pas le cas, comme l'indique le ministère des Travaux publics, interrogé par le Luxemburger Wort : «Le concours d'architectes n'est pas encore terminé. Une réunion entre des représentants du ministère et de la Ville de Luxembourg doit encore avoir lieu. L'année dernière, la date de 2023 avait été indiquée pour la fin des travaux. Cette date n'est plus réalisable aujourd'hui. »

