Au total, 90 infractions aux dispositions du Code de la route ont été constatées. Le contrôle massif des véhicules a débouché sur de nombreuses amendes.

A Kockelscheuer

Un rassemblement de 300 véhicules tuning stoppé net par la police

La communauté des aficionados de véhicules «tunés» est nombreuse dans la Grande Région. Ainsi, des rendez-vous ponctuels sont donnés ici et là afin de rassembler les amateurs, tout en permettant à ces derniers d'exposer leur véhicule customisé, parfois à l'extrême.

Les pilotes de ces véhicules se livrent parfois à des courses ou autres concours de vitesse lors de ces rassemblements. En février dernier, juste à côté de la frontière luxembourgeoise, à Aubange (Belgique), les autorités locales avaient pris la décision d'interdire purement et simplement ces rassemblements qui, selon eux, pouvaient entrainer des accidents dans la circulation et qui causaient des nuisances pour les riverains, mais également pour les chauffeurs poids lourds qui se reposaient non loin du traditionnel lieu de rendez-vous.

Un total de 90 infractions

Cela n'a toutefois pas calmé les ardeurs des fans de véhicules customisés puisque dans la nuit de vendredi à samedi dernier, dans le cadre d’un contrôle de sécurité routière à grande échelle, environ 300 véhicules ont été contrôlés à Kockelscheuer, dans le cadre d'un grand rassemblement. Au total, 90 infractions aux dispositions du Code de la route ont été constatées par la police grand-ducale.

Au cours de l’inspection, au cours de laquelle 43 agents de police ont été déployés, l’accent a été mis sur la vérification du respect des dispositions prescrites par la loi concernant les modifications techniques apportées aux véhicules. La police était soutenue par quatre agents du ministère de la Mobilité et des Travaux publics, de la SNCA (Société nationale pour la circulation automobile) et de l’Association de contrôle technique de Rhénanie-Palatinat (TÜV). Principalement en raison de défauts techniques dans les véhicules, 83 avertissements facturables entre 24 € et 145 € ont été émis.

Ce n'est pas la première fois qu'un rassemblement de ce type a lieu au Luxembourg. En mai 2021, un rassemblement illégal de ce type s'était tenu dans un parking de la capitale, et ce, en pleine crise sanitaire. Pas moins de 500 fans de tuning étaient présents ce soir-là.

