Luxembourg 2 min.

Un radar pour le boulevard de la Foire

Patrick JACQUEMOT A deux pas de la place de l'Etoile, le premier équipement de contrôle du bon respect des feux a été installé en début de semaine. Mais, promet le ministère de la Mobilité, pas question de mise en service avant courant 2021.

Discret, mais désormais présent dans le paysage du boulevard de la Foire, ce nouveau totem gris n'est pas sans intriguer, depuis mardi, les automobilistes qui circulent sur cet axe. Et c'est bien à leur intention que ce mât, qui abrite un radar, a été implanté. Son but : vérifier que nul automobiliste ne "grille'' le feu tricolore installé au bas de la rue donnant sur la place de l'Etoile. L'annonce date déjà, la voilà matérialisée au cœur de la capitale.

Si le ministère de la Mobilité ne dit mot sur le coût de cette installation, l'administration se fait plus bavarde pour en justifier la mise en place. «Le 13 décembre, avec la mise en service de la nouvelle liaison tram Stäreplaz/Gare centrale, un nouveau facteur va apparaître dans le flux de circulation. Ce carrefour étant déjà complexe, il est d'autant plus important que les usagers respectent la signalisation en place pour éviter tout accident». A commencer par la prise en considération des feux rouges donc.

Déjà quatre ans de radars fixes au Luxembourg Le 16 mars 2016, les dix premiers appareils fixes installés au Grand-Duché flashaient 1.000 conducteurs en excès de vitesse en une seule journée. Ils sont aujourd'hui au nombre de 24, alors qu'une nouvelle procédure sera mise en place dès avril.

Le ministère va maintenant s'atteler à quelques ajustements techniques pour ce radar unique dans le pays. Il y aura ensuite une phase d'homologation de l'équipement, «pour une mise en test pour début 2021». En attendant toutefois, la prudence reste de mise, même en l'absence de veille électronique.

Le dispositif final comprendra un capteur installé dans la couche de roulement du boulevard et relié au système des feux de signalisation. Cette connexion signalera tout véhicule franchissant la ligne d'arrêt au mauvais moment. Le contrevenant sera alors doublement flashé, pour bien vérifier s'il s'agit juste d'un dépassement ou bien d'un franchissement complet de la ligne.

Il est également question d'équiper la N3 et plus précisément le croisement du Schlammesté (entre Frisange et Alzingen) d'un radar-flash similaire. Le carrefour près de l'église de Hollerich, en direction de l'autoroute, étant lui aussi susceptible d'être doté dans les mois ou années à venir. Le dossier reste à l'étude pour le moment.



