Dans le cadre de la campagne jepeuxvoter.lu lancée par l'OLAI, la Maison des Associations organise le quiz "Who wants to be a Eurodeputy?" le vendredi 25 janvier à 18h30 à la Maison de l'Europe. Les gagnants iront à Strasbourg rencontrer les 6 Eurodéputés luxembourgeois.

Un quiz pour tester ses connaissances sur l'UE

Dans le cadre de la campagne jepeuxvoter.lu, lancée par l'Office luxembourgeois de l'accueil et de l'intégration, (OLAI), la Maison des Associations asbl organise un Euroquiz intitulé"Who wants to be a Eurodeputy?".

Les objectifs sont d'informer les citoyens de manière ludique et interactive sur ce qu'est l'Europe, sur son action concrète et sur le rôle des députés européens élus au Parlement.



Les gagnants auront ainsi l'opportunité de rencontrer les 6 Eurodéputés luxembourgeois actuellement élus au Parlement européen à Strasbourg le 13 février 2019.



Les personnes intéressées peuvent se constituer en équipes de 2 à 4 personnes et s'inscrire auprès de la Maison des Associations asbl jusqu'au 22 janvier.(entrée gratuite).

Le 26 mai 2019, les Européens seront appelés à voter pour désigner les prochains Eurodéputés qui siègeront au Parlement européen pendant les cinq prochaines années.



Les ressortissants européens peuvent choisir de s'inscrire sur les listes électorales du Luxembourg jusqu'au 28 février 2019 et ainsi désigner les 6 députés luxembourgeois qui représenteront le Grand-Duché au sein de cet organe législatif de l'Union.



