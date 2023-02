Passer sous les radars du grand public, un questionnaire pour établir les besoins réels des personnes en situation de handicap est ouvert en ligne jusque fin mars. Associations et concernés ne sont pas forcément tous convaincus de la démarche.

Initiative gouvernementale

Un questionnaire pour améliorer l'inclusion qui interroge

Megane KAMBALA Passer sous les radars du grand public, un questionnaire pour établir les besoins réels des personnes en situation de handicap est ouvert en ligne jusque fin mars. Associations et concernés ne sont pas forcément tous convaincus de la démarche.

La campagne n'apparaît pas spécifiquement sur les réseaux sociaux, ni sur les écrans des transports en commun et pas non plus sur les devantures de bus. Pourtant, le ministère de la Famille, de l’Intégration et à la Grande Région, en collaboration avec le LISER, a bel et bien lancé une enquête d'envergure sur les besoins des personnes en situation de handicap au Luxembourg.

Annoncée par voie de communiqué le 31 janvier, son but est «d’évaluer ce qui devrait être mis en place au Luxembourg pour que les personnes en situation de handicap puissent gérer leur quotidien de façon plus autonome».

Une initiative qui devrait logiquement permettre «de recueillir des statistiques sur la situation actuelle des personnes en situation de handicap et de dresser un inventaire des aides et des mesures dont les personnes avec des besoins spécifiques bénéficient actuellement».

Contacté sur le sujet, Joël Delvaux, responsable du Département des travailleurs handicapés de l’OGBL, concède que «l'idée de base est bonne», mais que c'est son application et le peu de communication réelle autour de la démarche qu'il fustige.

«Un travail de titan pour trouver des répondants»

«Les données récoltées pourraient en effet servir de base concrète pour travailler et voir clairement les domaines d’implications à couvrir, voire même de recenser une bonne fois pour toute le nombre de personnes atteintes d'un handicap au Grand-Duché. Mais dans les faits, c'est un travail de titan pour trouver des répondants, et j'ai toujours l'impression d'apprendre aux gens autour de moi que ce questionnaire existe!»

Il aurait fallu déployer un dispotif d’aide et un service d’appel pour aider les gens à le remplir. Joël Delvaux, responsable du Département des travailleurs handicapés de l’OGBL

D'autant plus qu'il y aurait d'autres points noirs au tableau, à commencer par la longueur du sondage. «Il prend plus de quarante minutes, il faut du temps pour le remplir... Il aurait fallu déployer un dispositif d’aide et un service d’appel pour aider les gens à le remplir.» Et il en veut pour preuve l'exemple de la femme d'une de ses connaissances: «son épouse est malvoyante, elle a choisi de remplir le questionnaire en deux fois, ce qui a entraîné un bug car une fois reconnectée, et en ayant tout finalisé, il ne lui était plus possible de valider ses réponses, alors même que tout avait été fait dans les règles!»

Autre bémol d'importance, la question de la confidentialité des données. «Un email d'invitation à remplir le questionnaire a été envoyé à plusieurs personnes par le ministère, dans lequel il est indiqué que les réponses seront anonymes. Or, dès la première question, il est demandé la date de naissance et le type d’handicap, c'est un non-sens! Plusieurs personnes que je connais m'ont dit renoncer à y répondre de peur d'être traçables et d'avoir des ennuis si leurs revendications étaient mal perçues!»

«Cela arrive bien tard!»

Enfin, reste l'appréciation de la temporalité, que ce soit le moment où ce questionnaire est publié, mais aussi la durée de la campagne de récolte des réponses, couvrant le mois de février et de mars. Sur cette question, Martine Kirsch, présidente de l'association Zefi, militant pour l'inclusion, est catégorique: «Cela arrive bien tard et le délai de réponse est trop court!». Pour elle, «il aurait fallu avoir ce genre d'initiative dès les premières revendications émanant des associations et des personnes de terrain, il y a de cela des années!»

Car une fois que tout ceci sera fini, «il faudra analyser les réponses, cela prendra au mininum un an, puisqu'il y a beaucoup de questions ouvertes!». Autrement dit, un bilan qui ne surviendrait qu'après les législatives, qui verra peut-être venir un nouveau gouvernement au pouvoir... Et où peut-être tout sera à refaire.

«On a vraiment l'impression d'un rush à quelques mois du bilan de la ministre sur la question du handicap avant les élections...» Dernière interrogation partagée par Joël Delvaux et Martine Kirsch, celle de la composition du panel réuni pour créer ce questionnaire: des personnes de la société civile ont-elles été consultées?

Différentes versions de l’enquête ont été testées par des personnes en situation de handicap. Liser

Sollicité par les soins de la rédaction sur la question, le Liser affirme que oui. «Différentes versions de l’enquête ont été testées par des personnes en situation de handicap, notamment par des personnes aveugles, des personnes avec maladies invalidantes, des parents d’enfants autistes. Leur aide et leurs commentaires ont été précieux pour pouvoir améliorer le questionnaire et arriver à sa version finale.»

En interne, les questions ont d'ailleurs été élaborées «en collaboration avec le Ministère de la Famille, de l’Intégration et à la Grande Région et ses membres de la Division Personnes handicapées, qui ont apporté leur connaissance du terrain».

Une réponse qui ne satisfera sans doute pas toutes les personnes concernées, Joël Delvaux ajoutant d'ailleurs qu'il est «problématique d'établir un tel questionnaire sans y implémenter la question sensible de l'assistance sexuelle pour certaines personnes...»

