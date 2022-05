La Loterie nationale réalise 25% de ventes en plus sur l'ensemble des jeux lors d'un vendredi 13. Une date symbolique qui attire aussi des joueurs occasionnels.

Luxembourg 2 min.

Loterie

Un quart de ventes en plus lors du vendredi 13

Thomas BERTHOL La Loterie nationale réalise 25% de ventes en plus sur l'ensemble des jeux lors d'un vendredi 13. Une date symbolique qui attire aussi des joueurs occasionnels.

Pour les superstitieux, c'est l'occasion à ne pas rater ! Cette année, le vendredi 13 ne tombe qu'au mois de mai, il faudra sinon patienter jusqu'en janvier 2023. «Il y a plus de joueurs un vendredi 13, c'est l'effet de croire à une chance supplémentaire. Nous réalisons 20 à 25% de ventes en plus sur l'ensemble des jeux», constate Xavier Feller, responsable marketing de la Loterie nationale.

«Il n'y aura pas de Loto covid» Vendredi, la cagnotte de l'Euromillions sera de 202 millions d'euros. Et si pour la Loterie Nationale luxembourgeoise, ce record de gains devrait attirer les paris, l'année 2021 reste plongée dans le flou.

Selon ses calculs, la somme des billets vendus s'élève à 600.000 euros lors d'un «bon vendredi 13». Xavier Feller rappelle que les prix selon les jeux peuvent varier de 1 à 20 euros. Une grille d'EuroMillions coûte 2,50 euros. Parmi les numéros à cocher, le 13 est un numéro fétiche pour certains joueurs, remarque Xavier Feller.



17 millions d'euros à remporter

S'il y a plus de joueurs lors du vendredi 13, c'est grâce aux joueurs occasionnels qui viennent en plus des habitués. Cet attrait se fait toutefois dans une moindre mesure par rapport aux grands jackpots. André, buraliste à Howald, partage également ce constat: « Ça dépend surtout du gain qui attire plus. Il n'y a pas de fixation sur le vendredi 13.» Antoine, en train de gratter un jeu High5, est un habitué: «Je pense que le vendredi 13 peut aussi apporter une chance en plus. J'ai déjà gagné une fois 200 euros.»

Au kiosque de la gare, Maria estime vendre lors de cette date symbolique 10 à 15% de jeux en plus. Selon la buraliste, le vendredi 13 a une véritable influence incitative. «Certaines personnes qui ont des mois difficiles viennent aussi tenter leur chance», raconte Maria. Ce vendredi, l'EuroMillions à remporter s'élève à 17 millions d'euros. Que ferait-elle avec une telle somme ? «Je ferais plein de millionnaires autour de moi. On peut faire pas mal de choses avec cet argent», sourit la buraliste.

Un Euromillionnaire toujours inconnu Un joueur a validé au Luxembourg un ticket gagnant à 28 millions d'euros, mais il ne s'est toujours pas fait connaître. Chaque année, la Loterie Nationale voit ainsi quelque 600.000 euros ne jamais être réclamés.

Le dernier vainqueur de l'EuroMillions au Luxembourg date de janvier 2020. Il avait alors gagné 28.600.000 euros. «Il y avait aussi déjà trois autres gagnants dans le passé. Le plus gros gain remporté s'élève à 35 millions d'euros», indique Xavier Feller.

Le responsable marketing de la Loterie nationale conseille aux chanceux de «garder la tête froide avant de dépenser et de ne pas faire nécessairement n'importe quoi». La Loterie nationale oriente aussi les gagnants vers des personnes qui peuvent les aider. «La plupart des gens sont généreux et bien intentionnés», observe Xavier Feller. Ce dernier souligne que l'identité du gagnant est gardée si secrète qu'au sein même de la Loterie nationale, seuls le directeur général et le directeur financier connaissent le nom de l'heureux élu. L'anonymat garanti, il ne reste plus qu'à jouer.



La Loterie nationale au Luxembourg La Loterie nationale a été créée par un arrêté du Grand-Duc le 13 juillet 1945 pour venir en aide aux personnes touchées par la Seconde Guerre mondiale, explique Xavier Feller. La Loterie nationale est gérée par l'Œuvre nationale de Secours grande-duchesse Charlotte. L'intégralité des bénéfices de la Loterie nationale lui est versée pour la réalisation de projets, notamment à destination de la Croix-Rouge ou encore du Fonds social des communes.

Suivez-nous sur Facebook, Twitter et abonnez-vous à notre newsletter de 17h.