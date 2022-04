Le pic de la reprise épidémique de covid-19 semble bel et bien être derrière nous. Pour la deuxième semaine consécutive, les contaminations sont en baisse au Luxembourg.

Un quart de contaminations en moins en une semaine

Le ralentissement des contaminations s'intensifie au Grand-Duché. Après une diminution des nouveaux cas de 15% enregistrée lors de la semaine du 28 mars au 3 avril, le nombre de personnes testées positives au covid-19 a à nouveau diminué de 24% pour la semaine du 4 au 10 avril. Il passe ainsi de 8.110 à 6.172 nouvelles contaminations.

Un chiffre qui est toutefois à relativiser avec un nombre de tests PCR effectués relativement moins important, passant de 22.274 à 17.789 indique la Santé dans sa rétrospective de la semaine du 4 au 10 avril. Ainsi, le taux de positivité des tests effectués ne baisse que légèrement, de 36,41% à 34,70%. Le taux d'incidence, passe pour sa part à 972 cas pour 100.000 habitants, contre 1.278 la semaine précédente.

Contrairement à la semaine du 28 mars au 3 avril, lors de laquelle il avait augmenté, le nombre d'infections actives a diminué lors de la période observée, passant de 18.120 à 14.537. Ainsi, le nombre de personne guéries atteint désormais 209.975. Notons par ailleurs que la moyenne d'âge des personnes diagnostiquées positives au covid-19 est de 41,1 ans.

Quatre patients en soins intensifs

Les décès, en revanche, ne diminuent pas. Sur la semaine de référence, neuf nouvelles personnes sont décédées des suites de la maladie. La semaine précédente, le virus avait fait huit victimes. L'âge moyen des personnes décédées est de 84 ans.

Du côté des hôpitaux, 28 nouvelles admissions de patients positifs au covid ont été enregistrées dans l'unité des soins normaux, contre 24 la semaine précédente. Les soins intensifs ont vu leur nombre de lits occupés augmenter de trois à quatre, tandis que la moyenne d'âge des patients hospitalisés est passée de 55 à 59 ans.

Autre signe que l'épidémie semble ralentir: le taux d'incidence diminue dans tous les groupes d'âge. La plus grande diminution est enregistrée chez les 0-14 ans (-57%), suivis des 15-29 ans (- 32%), tandis que le taux d'incidence le plus élevé est enregistré chez les 30-44 ans (1.408 cas pour 100.000 habitants).

La vaccination continue

Au vu du nombre toujours important de contaminations, il reste difficile d'en déterminer l'origine avec certitude. La semaine précédente, seuls les cas enregistrés entre les 4 et 8 avril ont été appelés. Pour les autres jours de la semaine, les cas des 60+ ans ainsi que tous les résidents et le personnel des maisons de soins ont vu leur source de contamination déterminée. Les résultats montrent que le cercle familial reste la source la plus fréquente (31,1%) suivi par les loisirs (7,0%), les voyages à l'étranger (6,2%) et travail (6,2%).

Seul rempart efficace contre les formes graves de covid-19, la vaccination se poursuit au Grand-Duché. Du 4 au 10 avril, 1.339 doses ont ainsi été administrées, dont 112 premières doses, 252 deuxièmes doses, 819 doses complémentaires, et enfin 156 deuxièmes doses complémentaires. Le taux de vaccination reste de 78,6% par rapport à la population vaccinable (donc de plus de 5 ans).

La Santé attire toutefois l'attention sur la fermeture de certains spots de vaccination à partir du 16 avril. Ainsi, les centres de vaccination d'Ettelbruck et d'Esch-Belval seront fermés à partir de ce samedi, 13h. Même sentence pour les pop-up des centres commerciaux, qui fermeront leurs portes après le 16 avril. Le pop-up Gare centrale, lui, sera fermé un jour plus tôt. Ces fermetures successives seront accompagnées de la reprise des activités du bus de vaccination, qui desservira notamment des événements, des parkings de centres commerciaux ou des zones d'activités à partir du 19 avril.

