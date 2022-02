La ministre de la Santé Paulette Lenert (LSAP) attend des détails sur l'étendue du traitement des patients atteints de maladies environnementales d'ici la mi-mai.

Luxembourg 4 min.

Débat à la Chambre

Un projet de clinique environnementale au CHEM

Annette WELSCH La ministre de la Santé Paulette Lenert (LSAP) attend des détails sur l'étendue du traitement des patients atteints de maladies environnementales d'ici la mi-mai.

(MKa avec Annette WELSCH) - Aujourd'hui, tout le monde s'accorde à dire que la problématique de l'influence de l'environnement sur la santé est très vaste. Il existe des sources claires de maladies, comme la dioxine pour la maladie de Seveso, mais il y a aussi des substances cachées dans la vie quotidienne qui rendent de plus en plus de gens malades.

De telles toxines environnementales peuvent jouer un rôle de cofacteur dans le cancer, les maladies pulmonaires, les problèmes cardiovasculaires, les allergies et de nombreuses autres pathologies. 70 à 80 % des patients des cabinets de médecine environnementale sont en contact avec des polluants et des irritants de l'environnement intérieur. Il s'agit de substances chimiques, d'influences physiques telles que le bruit et les rayonnements électromagnétiques et de facteurs biologiques tels que les moisissures.

Comment le CHEM torpille la clinique environnementale Ce mardi, Marc Hansen (Déi Gréng) interpellera le gouvernement: la ministre de la Santé Paulette Lenert (LSAP) adhère-t-elle au programme de la coalition pour le traitement des maladies environnementales?

Marc Hansen (Déi Gréng) a attiré l'attention sur ce point lorsqu'il a interpellé le gouvernement mardi sur la médecine environnementale. Et plus particulièrement sur le service national qui devait être créé à Niederkorn avec des chambres «clean unit», mais qui devrait être réduit à un centre d'accueil ambulatoire pour les patients et les médecins.

Pourtant, la ministre de la Santé Paulette Lenert (LSAP) avait encore laissé entrevoir en mars 2021 que le projet de clinique environnementale serait certes retardé par la pandémie, mais que les premiers patients pourraient être accueillis à Niederkorn fin 2023.

Jusqu'à présent, l'accent a été mis sur les analyses

Marc Hansen a rappelé qu'au cours des dernières années, de nombreuses possibilités d'analyse ont été mises en place, comme l'Ambulance environnementale, qui analyse les polluants chez les particuliers et sur les lieux de travail. Mais leur activité a fortement diminué. «L'accent a été mis sur l'analyse des toxines environnementales, mais le diagnostic et le traitement des maladies environnementales ont été peu encouragés jusqu'à présent, bien que cinq pourcents de la population - 0,5 pourcent - soient fortement touchés.»

Les Verts saluent désormais de manière générale le concept du CHEM avec l'université et le laboratoire d'Etat, car il associe les consultations pour les patients, la formation du personnel médical et soignant ainsi que la recherche et crée un cadre factuel pour la médecine environnementale.

Selon le ministre Hansen, ils saluent également le fait que des consultations de médecine environnementale assurées par des spécialistes commenceront à partir du mois d'avril au CHEM. Mais ils ne comprennent pas pourquoi, plus de trois ans après l'attribution du contrat au CHEM, un concept n'a pas été élaboré depuis longtemps et les études préparatoires sur le site n'ont pas été achevées.

«Si le CHEM souhaite se retirer du projet, il faut travailler au plus vite à la mise en œuvre du concept alternatif des HRS», a estimé Marc Hansen. Il a également voulu savoir ce qu'il en était des tarifs, afin d'éviter la persistance d'une médecine à deux vitesses. «La médecine environnementale doit être accessible à tous, mais ce sont souvent ceux qui ne peuvent pas se l'offrir qui vivent dans un environnement où ils sont exposés à des toxines environnementales.»

Demande de lits

Carole Hartmann (DP) est également intervenue: «Si nous voulons aller de l'avant, nous devons également donner une place à la médecine environnementale - les ressources actuelles ne suffisent pas». Ainsi, le service ambulatoire de l'environnement est surchargé et manque de personnel. L'objectif doit être une médecine de haute qualité - également pour les maladies environnementales.

«Il faut aussi prévoir quelques lits, une clean unit exempte de toutes les substances nocives est importante», a-t-elle expliqué. Ceux-ci pourraient également être hébergés dans une petite unité externe en dehors d'une clinique. Il faudrait également mettre en place une formation pour les médecins et des cours à l'université pour que la spécialité puisse se développer.

Nathalie Oberweis (Déi Lénk) a elle aussi clairement affirmé que des chambres de clean units étaient nécessaires. Pour elle, il est «scandaleux qu'une seule personne puisse décider de ce qu'il adviendrait d'une clinique environnementale».

Paulette Lenert défend René Metz

Paulette Lenert n'a pas accepté cette critique. Selon elle, la clinique de l'environnement est «clairement une grande priorité et une préoccupation personnelle». Elle a qualifié de rumeurs le fait que ni le directeur général de CHEM, René Metz, ni Esch ne seraient intéressés. «René Metz s'est au contraire fortement impliqué dans cette affaire et il a tout mon soutien».

«Je suis étonnée d'entendre qu'une personne puisse faire tomber le projet. Le service national d'une médecine environnementale est toujours d’actualité», a-t-elle souligné. L'adjudication pour Esch est arrivée en 2019, et une prolongation de délai a été demandée en juillet 2021 en raison de la pandémie. «La pandémie devait être gérée - aussi bien au ministère qu'à Esch».

Le programme de la coalition n'a pas été remis en question à tous égards: «En plus de l'offre ambulatoire, une offre stationnaire sera également mise en place. Je n’admets pas qu’on laisse entendre que des lits seraient supprimés». Le concept détaillé pour cela serait en cours d'élaboration et serait présenté mi-mai.

Ce concept comprend également une formation de base à l'université afin d'offrir une certaine excellence. Et pour le calcul ultérieur des coûts, le type de patient et les étapes de l'anamnèse sont maintenant définis et un parcours de traitement est établi. «Une fois que cela sera terminé, on pourra saisir l'ampleur et nous verrons alors quel type de maladie et quel patient doivent être traités.»

Suivez-nous sur Facebook, Twitter et abonnez-vous à notre newsletter de 17h.