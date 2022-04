Suzette, une habitante de Schwebach, a perdu son ex-mari dans l'accident le plus meurtrier de l'histoire d'Air France. Depuis, elle réclame justice et s'est portée partie civile dans le cadre du futur procès.

Crash du vol Air France Rio-Paris

«Un procès pour rendre justice à mon ex-mari»

Simon Laurent MARTIN Suzette, une habitante de Schwebach, a perdu son ex-mari dans l'accident le plus meurtrier de l'histoire d'Air France. Depuis, elle réclame justice et s'est portée partie civile dans le cadre du futur procès.

Nous sommes le 31 mai 2009, à l'aéroport international de Rio de Janeiro, au Brésil. A 22h29, un Airbus A330-200 de la compagnie Air France décolle en direction de Paris dans le cadre du vol AF447. Une liaison régulière entre la capitale française et la métropole brésilienne. L'appareil, transportant un total de 228 personnes, est censé atterrir un peu plus de 10 heures plus tard sur le sol français. Il n'arrivera jamais à destination. Quelques heures après le décollage, l'équipage ne donne plus aucun signe de vie et l'avion disparaît dans l'océan Atlantique, officiellement le 1er juin 2009, tuant tout le monde à son bord.

Il faudra attendre de longues semaines afin que les premiers corps ne soient retrouvés et près de deux ans pour récupérer les boîtes noires ainsi qu'une grande partie de l'épave. Parmi les victimes, une personne de nationalité belge, Guy Thill. Originaire d'Arlon, non loin de la frontière luxembourgeoise, l'homme de 65 ans avait refait sa vie outre-Atlantique avec une femme brésilienne. Néanmoins, il avait gardé des liens très étroits avec son ex-femme, Suzette Hilgert, une Luxembourgeoise résidant dans le village de Schwebach. De leur union longue de 25 ans était d'ailleurs née une fille.

«Il faut vivre quand même»

Près de 13 ans après le drame, nous avons retrouvé Suzette. Elle a accepté de se livrer sur les liens qu'elle continuait à entretenir avec son ex-mari avant sa disparition. «J'étais restée en très bons termes avec Guy. Il revenait d'ailleurs chaque année nous rendre visite à moi et notre fille. Il n'a jamais connu ses petits-enfants», souffle-t-elle, toujours émue malgré les années qui passent. «C'est du passé, il faut vivre quand même», dit-elle, en ravalant ses larmes. «On essaye de rester positif et d'aller toujours de l'avant. Regarder en arrière ne changera rien». Dotée d'un courage hors norme, cette dernière se bat depuis des années pour rendre justice à son ex-mari.

Dès l'annonce de l'accident, elle nous explique avoir dû batailler ferme afin que les recherches des corps et de l'épave se poursuivent. «C'était nécessaire afin de faire notre deuil, d'une part, mais également afin de trouver des réponses à nos questions, de pouvoir expliquer ce drame.» Le corps de Guy Thill ne sera formellement identifié qu'en novembre 2011, une éternité pour ses proches donc. «Ensuite, ce fut un véritable parcours du combattant pour pouvoir rapatrier le corps au Luxembourg afin que Guy puisse reposer ici», dit-elle.

«C'est plus facile d'accabler des morts»

Les années sont passées depuis cette catastrophe aérienne et aujourd'hui encore, les responsabilités d'Airbus et d'Air France quant au drame ne sont toujours pas définies. Pendant plus de 10 ans, les deux sociétés ont minimisé leur rôle, accablant plutôt les pilotes de l'avion. «C'est plus facile de rejeter la faute sur des morts plutôt que de prendre ses propres responsabilités», lance Suzette. En effet, selon les informations livrées par les boîtes noires et l'enregistreur de vol, les pilotes du vol Rio-Paris n'auraient pas mis en œuvre les procédures adéquates en raison d'informations erronées qui leur ont été transmises sur la vitesse de l'avion, à cause du givrage des sondes de l'appareil. «Ils ne pouvaient plus rien faire puisqu'ils n'avaient pas conscience de la gravité de la situation, les programmes informatiques ne fonctionnant pas correctement», assure Suzette.

Cette bataille d'expertises et de contre-expertises aura duré de trop nombreuses années, au grand dam des proches des 228 victimes, dont Suzette fait partie. Le coup de grâce avait eu lieu en 2019, lorsque les juges d'instruction avaient ordonné un non-lieu dans l'affaire. Celui-ci avait finalement été invalidé en appel en mai 2021. Et puis finalement, en février dernier, la nouvelle inespérée tombait. Airbus et Air France étaient renvoyés devant le tribunal correctionnel de Paris pour homicides involontaires.

Le procès tant attendu se tiendra donc à l'automne prochain, pendant neuf semaines, du 10 octobre au 8 décembre. La compagnie et l'avionneur avaient tout fait pour l'éviter mais ils devront finalement rendre des comptes devant la justice. «C'est un dossier tellement sensible car il implique directement l'Etat français, actionnaire dans les deux compagnies. On a entendu tout et son contraire dans les rapports et des experts et pendant ce temps-là, ni Airbus et ni Air France n'ont reconnu leur responsabilité et justice n'a toujours pas été rendue pour mon ex-mari», explique celle qui sera partie civile lors du futur procès.

«Une situation malsaine»

Toutefois, la Luxembourgeoise explique qu'elle ne se rendra pas à Paris pour assister à celui-ci. «Je n'ai toujours pas pris d'avocat et je ne fais pas partie du collectif formé par les proches des victimes de la catastrophe. Qu'est-ce que j'attends de ce procès? J'espère que la vérité pourra éclater, tout simplement. Cette situation est très malsaine et ne fait que renforcer la peine des proches des victimes. D'une manière plus globale, je crois que certaines réflexions doivent être mises en place au niveau de l'aviation en général, et sur la place que prend l'électronique dans nos avions. Pas plus tard qu'il y a quelques jours, on a encore évité un drame de peu à l'aéroport de Roissy-Charles-de-Gaulle», conclut Suzette, en faisant référence à cet avion en provenance de New York devenu «incontrôlable» au moment d'atterrir.

