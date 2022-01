Ce mercredi après-midi, le Pr Luc Montagnier participera avec d'autres scientifiques aux échanges entre députés luxembourgeois et pétitionnaires au sujet de la campagne vaccinale anti-covid.

Débat public à la Chambre

Un prix Nobel de médecine pour défendre la liberté vaccinale

C'est une première : ce 12 janvier, à partir de 14h, ce n'est pas une mais deux pétitions qui seront discutées en débat public à la Chambre. Et c'est peu dire qu'il y aura du beau monde pour ce rendez-vous portant sur deux sujets voisins : «Contre la vaccination obligatoire covid-19 pour les citoyens» et «Stop aux vaccins de type thérapie génétique (covid-19) à nos enfants». Mais autre première : un prix Nobel interviendra dans les échanges!

L'AMMD prône l'obligation vaccinale A une obligation vaccinale sectorielle qui ne concernerait que les soignants, l'Association des médecins et médecins dentistes préfère une vaccination obligatoire pour tous les adultes.

Ainsi, les pétitionnaires ont-ils invité le virologue Luc Montagnier, prix Nobel de médecine 2008 à «discourir en faveur de la liberté vaccinale et de la liberté des choix thérapeutiques et alerter sur les dangers de cette campagne de vaccination mondiale». Le professeur français, à l'origine notamment de la découverte du virus du sida, évoque depuis plusieurs mois le fait que «les variants viennent des vaccinations. La vaccination est une énorme erreur scientifique et une faute médicale. C’est inacceptable. Les nouveaux variants sont la production, la résultante de la sélection due à la vaccination.» Des propos qui n'ont pas manqué de choquer ses collègues.

Mais le scientifique de 89 ans ne sera pas le seul invité à prendre part aux échanges. Sont également attendus les professeurs Alexandra Henrion Caude, (directrice de recherche et généticienne) et Christian Perronne (vaccinologue, chercheur, spécialiste mondial des maladies infectieuses). Ce dernier, faut-il signaler, a été démis de ses fonctions de chef de service par l’Assistance publique-Hôpitaux de Paris et poursuivi dans la foulée par l’ordre des médecins en décembre 2020, suite à certains de ses propos sur les moyens mis en oeuvre pour contrecarrer l'épidémie covid.

Ces trois hôtes défendront leurs arguments devant la ministre de la Santé, Paulette Lenert (LSAP) ainsi que les parlementaires membres des commissions de la Santé et des Pétitions.

Ce débat public intervient alors que le Luxembourg a déjà administré 1,12 million de doses anti-covid en treize mois, et vient d'ouvrir l'accès à la dose complémentaire aux adolescents. Même s'il n'y a guère de chance que la discussion de ce jour pèse sur la campagne vaccinale luxembourgeoise, ce 48ème débat public a été rendu inévitable au vu du succès rencontré par les deux pétitions publiées sur le site dédié en fin d'année dernière.

Ainsi, les deux textes ont reçu bien au-delà des 4.500 soutiens nécessaires à la tenue de pareille rencontre. A savoir : 11.456 signatures pour la proposition n°1950 et 4.674 pour la suggestion n°1916.

Les échanges sont à suivre en direct, à partir de 14h, sur le site de la Chambre.

