Un prix de la construction à géométrie variable

Qui assumera le surcoût causé par la crise sanitaire dans le secteur de la construction? Les clients, les ménages ou l'Etat pourraient être amenés à mettre la main à la poche alors même que le prix avait été convenu contractuellement.

(DH avec Thomas Klein) - Alors que les marges demeurent relativement faibles selon le Groupement des entrepreneurs, les surcoûts engendrés par la crise du covid-19 risquent de sérieusement impacter le secteur du bâtiment. Si ce dernier attend un geste de l'Etat, faire payer les dépassements de prix aux particuliers pourrait s'avérer problématique.

Un mois et demi après la réouverture des chantiers, une chose est sûre: construire coûte plus cher qu'avant la pandémie de covid-19. Et ce ne sont pas seulement les dépenses supplémentaires en termes d'équipements de protection ou la désinfection des engins et outils qui grèvent les budgets. La perte de productivité et de temps consentie par les ouvriers pour se conformer aux règles de distanciation y est aussi pour beaucoup. «Comme nous le pensions initialement, les surcoûts ne sont probablement pas de l'ordre de 10%», estime Pol Faber, le secrétaire général du Groupement des entrepreneurs, «mais plutôt de 7 à 8%».

La marge peut apparaître mince, mais, du point de vue de l'entreprise, elle demeure importante. A ce jour, et dans les mois à suivre, la question se pose de savoir qui supportera ces coûts supplémentaires. Seront-ils entièrement repris par les entreprises alors qu’elles craignent déjà que de nombreux chantiers ne soient plus rentables?

Le secrétaire général du Groupement des entrepreneurs a fait ses comptes. Selon lui, au Luxembourg, comme dans la moyenne européenne, les marges bénéficiaires sont de 3,3%. Un surcoût pourrait dès lors entraîner des pertes dans de nombreux projets.

Négociations avec l'Etat

Pour ce qui est des projets publics, Pol Faber reste convaincu que l'Etat prendra en charge, du moins en partie, les coûts supplémentaires des projets de construction débutés avant la crise sanitaire. «Nous sommes toujours en négociations avec le ministre des Travaux publics, François Bausch (Déi Gréng). Nous attendons les conclusions du ministère qui réalise actuellement ses propres calculs.» Désormais, pour toutes les futures soumissions, tous les frais induits par les mesures sanitaires sont intégrés, explique Pol Faber.

Par ailleurs, des discussions ont également lieu dans le cadre de projets de constructions privées. Des constructeurs exigent «un supplément covid-19». En retour, des clients portent plainte pour non-respect des contrats signés. Alors les entreprises peuvent-elles se justifier en augmentant leur prix sans accord de toutes les parties?

Un argument difficile à soutenir, car l'ardoise peut rapidement devenir salée pour les aspirants propriétaires. Ces derniers avancent parfois un surcoût de l'ordre de 40.000 euros, un chiffre à même de plomber un financement réalisé au cordeau.

Une situation juridique floue

Et au niveau du droit, qu'en pensent les juristes? «La situation est extraordinaire, et forcément il n'y a pas de précédents auxquels se référer», explique l'avocate Marianne Goebel, une experte en droit de la construction. En outre, de nombreux contrats, notamment dans le secteur de la construction, contiennent «certaines clauses dites en cas de force majeure». Toute la question reste donc de savoir si une pandémie peut être considérée comme un cas de force majeure.

Bien que la jurisprudence se soit montrée jusqu'ici réticente à invoquer cet élément, la gravité de l'épidémie et l'importance des mesures législatives et réglementaires prises par le gouvernement pourraient bien permettre aux tribunaux d'accepter l'argument de la «force majeure», commente encore l'avocate. «Cela peut donc signifier que les deux parties contractantes doivent apporter leur contribution en termes de coûts supplémentaires. L'avenir, ou la jurisprudence, nous l’indiquera».

