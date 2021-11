Un premier licenciement après refus du CovidCheck

Une soignante qui n'acceptait pas de se plier au contrôle de son état sanitaire avant de prendre son service a été mise à la porte des Hôpitaux Robert-Schuman. Une exception qui pointe le flou de la loi.

Le régime CovidCheck est, depuis le 1er novembre, optionnel dans les entreprises et les administrations luxembourgeoises. Mais depuis juillet, le dispositif s'est imposé à l'entrée des services hospitaliers, et cela aussi bien pour les visiteurs que les employés. Sauf que cet été comme cet automne, c'est toujours la même confusion qui est reprochée à la loi covid fixant les modalités d'usage du contrôle ''Testé, Guéri, Vacciné''. Car nulle part dans le texte n’apparaissent les possibles sanctions à appliquer à un salarié refusant de se plier à cette vérification sanitaire.

Le débat va être relancé après la confirmation par les Hôpitaux Robert-Schuman (HRS) que l'institution est «en conflit du travail» avec une salariée qui aurait systématiquement repoussé ce contrôle. Dans le cas présent, l'employeur a fait son choix : le licenciement.

A l'heure où les mesures anti-covid sont de plus en plus remises en cause, voilà qui risque de mettre le feu à la poudrière. En effet, jusqu'alors, jamais au Luxembourg un personnel n'avait perdu son emploi pour ce type de contestation.

«Depuis juillet, nous avions été attentifs à ce que l'application de la loi ne se fasse pas en contradiction avec la protection des données pour les personnels de santé concernés et qu'aucune mesure discriminante ne soit prise à l'égard des professionnels non vaccinés. Là, un pas est franchi», constate Pitt Bach, secrétaire central OGBL pour le secteur. Et de questionner : «La sanction est-elle à la hauteur de la ''faute'' reprochée?»

Mais impossible de juger cette proportionnalité en l'état, à défaut de connaissance précise sur ce dossier isolé et surtout une absence totale de règles fixées par le gouvernement.

Pour Pitt Bach, il conviendrait donc d'analyser «d'abord, si la direction des Hôpitaux et l'employée ont cherché un terrain de conciliation. Ensuite, si d'autres pistes pour intégrer la soignante à un autre poste ont été proposées (comme un congé sans solde). Enfin, si juridiquement, on peut estimer que ne pas se soumettre au CovidCheck remet en cause la qualité même du travail de l'employée ce qui pourrait justifier son retrait des effectifs.»

Du côte des HRS, cités par RTL, on se contente d'indiquer: «Nous ne pouvons pas laisser entrer une personne qui ne fait pas ce check». La fédération des hôpitaux du Luxembourg, elle, «n’a pas connaissance d’autres situations conflictuelles similaires». Et en la matière, son président Philippe Turk rappelle que la fédération n'a pas de rôle direct à jouer. La problématique concerne le droit du travail plutôt que la gestion du secteur Santé.

Devant faire barrière à la circulation virale, l'instauration du CovidCheck à l'entrée des hôpitaux comme des maisons de retraite avait jusqu'à présent été d'autant plus ''acceptée'' que les employeurs avaient continué à payer les tests antigéniques de dépistage covid aux salariés hostiles à la vaccination notamment. Mais avec ce renvoi, un durcissement des positions est à craindre.

Les syndicats OGBL, LCGB et CGFP (déjà en embuscade sur l'application du contrôle et qui menaçaient l'Etat d'un recours juridique) vont pouvoir maintenant se reposer sur un cas concret. Ce qui n'était jusqu'à présent que l'ombre d'une menace dans les discours des organisations vient de se matérialiser dans la réalité sociale du pays.