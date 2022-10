L’Agence pour le développement de l’emploi a organisé un premier Jobday consacré aux jeunes diplômés de moins de trente ans.

Un premier Jobday pour les jeunes diplômés

L’Agence pour le développement de l’emploi a organisé un premier Jobday consacré aux jeunes diplômés de moins de trente ans. Réservé à plus de 350 inscrits à l’Adem, ce Jobday au sein du shopping center de la Cloche d’Or était ouvert aux candidats d’une qualification d’au moins Bac+2, sélectionnés par les services de l’agence afin de correspondre aux offres d’emploi.

Un chômage stable mais des inscriptions en hausse Le taux de chômage pour le mois écoulé, corrigé des variations saisonnières, calculé par le Statec, est de 4,8% et est identique au mois dernier.

En face, 24 entreprises à la recherche de nouvelles recrues et issues des secteurs de la finance, de l’IT et de l’industrie. La visée principale de ce genre de mise en relation est de favoriser un échange direct et informel entre demandeurs d’emploi et recruteurs.

Une occasion pour les candidats en recherche d’emploi de présenter leur candidature en direct aux employeurs participants en vue d’une embauche éventuelle. Des centaines d’entretiens d’embauche ont ainsi été menés ce mardi matin.

Depuis le début de l’année 2022, l’Adem a d’ailleurs organisé ou co-organisé 21 rencontres de ce genre. Certaines sessions sont dédiées uniquement aux demandeurs d’emploi inscrits à l’Adem et visent des secteurs précis, tandis que d’autres sont ouvertes à toute personne à la recherche d’un nouvel emploi.

