Mercredi soir, c'était répétition générale pour le premier des cinq centres de vaccination anti-covid qui doivent ouvrir au Grand-Duché. Un test grandeur nature sous les yeux du Premier ministre.

Un premier centre prêt, ne manque plus que le vaccin

Non, si ce 16 décembre au soir il y avait foule au Hall Victor Hugo du Limpertsberg, ce n'était pas pour bénéficier en primeur d'une injection d'un quelconque sérum anti-covid. Tout était fait pourtant ''comme si''. Comme si l'Agence européenne des médicaments avait donné son feu vert à l'un ou l'autre des vaccins (il faudra patienter jusqu'à lundi prochain sans doute), comme si le laboratoire titulaire du marché avait acheminé les doses attendues au Luxembourg (1,3 million ont été commandées) et que les soignants, premiers à devoir bénéficier de la piqûre protectrice, étaient là.

Début de la vaccination «le même jour» dans l'UE Les 27 Etats membres pourront débuter leurs campagnes d'injection du sérum anti-covid, dès notification du feu vert du régulateur européen au traitement développé par Pfizer-BioNTech, a annoncé mercredi la présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen.

Sauf que tout cela n'était en fait qu'un exercice. Une démonstration pour vérifier que l'organisation pensée par le Haut-commissariat à la protection nationale pouvait, d'ici quelque temps (jours ou semaines) fonctionner sans encombre. Et cela de l'accueil des personnes invitées à se faire immuniser à la vaccination en passant par la gestion administrative des dossiers.

Car, si elle fonctionne au premier centre de vaccination de Luxembourg, la même organisation sera dupliquée dans les quatre autres sites devant accueillir les volontaires à l'heure de la vaccination généralisée de la population. Car en dehors de la capitale, d'autres sites ouvriront à Ettelbrück, Belval, au Findel et dans l'Est du pays avaient déjà annoncé Xavier Bettel (DP) et Paulette Lenert (LSAP); un Premier ministre et une ministre de la Santé qui sont d'ailleurs venus constater in situ que l'exercice se déroulait bien au Limpertsberg.

Le @CGDISlux était engagé aujourd’hui avec 65 personnes dans le 1er test de simulation d’un centre de vaccination. https://t.co/S8ei0rSMcm — Schroeder Paul (@gdlsecours6) December 16, 2020

Logistique (avec notamment le stockage à basse température des vaccins), technique et informatique : tout a été passé en revue, avec l'aide de bénévoles notamment simulant public, personnels administratifs, infirmiers ou médecins chargés de procéder à la vaccination. Soit 65 personnes pour faire tourner les 16 stands de vaccination. Le tout sous les yeux également de la bourgmestre de Luxembourg, Lydie Polfer (DP) et du Premier échevin, Serge Wilmes.

