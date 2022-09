La Fouer 2022 s'est terminée mercredi, mais tout le monde n'est pas satisfait. Les raisons en sont très différentes, selon les forains.

Luxembourg 7 5 min.

Schueberfouer 2022

Un premier bilan mitigé pour les forains

Jeff WILTZIUS La Fouer 2022 s'est terminée mercredi, mais tout le monde n'est pas satisfait. Les raisons en sont très différentes, selon les forains.

Mercredi soir, la 680e édition de la Schueberfouer a touché à sa fin. C'est la première Fouer sans restrictions depuis le début de la pandémie de covid-19. Il est donc temps de tirer un premier bilan, et celui-ci est très contrasté. Car si les forains sont satisfaits des manèges, il en va tout autrement de la restauration. Selon eux, il y a trois raisons à cela, et la presse est également critiquée.

Cliquez sur une image pour ouvrir la galerie photo

7 Cette année, moins de familles sont venues à la Fouer. Photo: Anouk Antony

Galerie d'images Faites défiler la page vers le bas pour voir plus d'images. Cette année, moins de familles sont venues à la Fouer. Photo: Anouk Antony Les jeux pour enfants ont néanmoins attiré beaucoup de monde. Photo: Anouk Antony Photo: Anouk Antony Photo: Anouk Antony Les manèges ont plutôt bien fonctionné. Photo: Anouk Antony Photo: Anouk Antony Photo: Anouk Antony

Les plus durement touchées sont les fritures avec les menus Fouer comme le fameux «gebakene Fësch» (poisson frit), par exemple au restaurant-friture «Chez Irène». Pour le gérant, cette année est sa pire Fouer. «Cela fait 42 ans que je suis forain, mais je n'ai encore jamais vécu une telle situation», déclare Romain Hoffmann. Il a perdu près de 30 % de ses recettes. «C'est catastrophique.» Selon lui, les deux premières semaines en particulier ont été beaucoup plus calmes que d'habitude, alors que les tentes étaient pleines.

Au cœur de la Schueberfouer 2022 Après une pause de deux ans à cause des mesures sanitaires anti-covid, la grande fête populaire est de retour. Retrouvez les articles de la rédaction sur la Schueberfouer dans ce dossier.

D'autres forains de l'allée Scheffer parlent également de 20 à 30 % de recettes en moins. Dans l'ensemble, cette allée a perdu de son attractivité, dit-on en privé.

Une date tout simplement trop précoce

L'une des principales raisons de ces pertes financières, selon Hoffmann, est le démarrage prématuré de la Schueberfouer cette année. «La Fouer a démarré le 19 août. De nombreuses personnes étaient encore en vacances et leur salaire n'avait pas encore été versé». Cela a eu une influence directe sur le succès de la Fouer, un point que ses collègues évoquent également souvent lors de leur entretien avec le Luxemburger Wort. «Normalement, le premier vendredi de la Fouer est le meilleur jour, mais pas cette année», ajoute Hoffmann.

Depuis 42 ans, Romain Hoffmann tient le restaurant de friture "Chez Irène". Photo: Anouk Antony

Une autre cause des pertes subies par la restauration de la kermesse est la situation économique actuelle. «Les achats et le personnel sont devenus très chers», explique Hoffmann. Ce dernier point, en particulier, est un facteur de coûts élevés. «En fait, j'aurais dû renvoyer six à sept employés chez eux, mais je ne l'ai évidemment pas fait. Et je sais par des collègues que cela a été pire pour eux», car bien qu'il y ait eu beaucoup de monde à la Schueberfouer, peu ont mangé dans les restaurants. L'électricité et le gaz sont également devenus plus chers et ont un impact sur le chiffre d'affaires.

Les critiques sur les prix ont nui à la Fouer

A l'augmentation des coûts s'ajoute la couverture médiatique négative dans la presse, ainsi que sur les réseaux sociaux. Car avant même le début de la Schueberfouer, les prix élevés ont été critiqués. Trop cher, tel était le discours.

Patrick Weyrich est propriétaire du restaurant "An der Flesch" et vice-président de la Fédération nationale des commerçants forains (FNCF). Photo: Anouk Antony

Les forains s'accordent à dire que les articles négatifs ont nui à la Schueberfouer. «Tous les forains ont été mis dans le même sac», déclare Patrick Weyrich, propriétaire du restaurant «An der Flesch» et vice-président de la Fédération nationale des commerçants forains (FNCF).La frustration est également grande chez ses collègues. «Il y a eu un manque d'objectivité». Tous n'auraient pas augmenté fortement leurs prix. «Voleur» ou «sangsue», telles étaient les attaques personnelles sur les médias sociaux.

Il est connu sous le nom de Stanko et gère depuis 2016 le "Schwarzwaldhaus". Photo: Anouk Antony

Pour la «Maison de la Forêt-Noire», le bilan est déjà meilleur. «Ce n'était pas une année folle pour nous, mais nous nous en sortons bien», déclare le gérant, connu sous le nom de Stanko. Toutefois, la date précoce de la Fouer aurait également entraîné des pertes financières pour lui. «À partir de septembre, le chiffre d'affaires a augmenté». La fermeture anticipée a également eu une influence négative sur les recettes. Celle-ci a été avancée de 2 heures à 1 heure le week-end. Selon Stanko, le point positif est toutefois que les pourboires versés à ses 27 jeunes collaborateurs, pour la plupart des étudiants, n'ont pas sensiblement diminué.

De bonnes semaines pour les manèges

En revanche, la période a été bonne pour les manèges. Pour le propriétaire du «Booster Maxxx», la Fouer a été un succès. «Nous avons eu beaucoup de jeunes et de personnes âgées», déclare l'exploitant. C'est surtout le soir que de nombreux clients sont venus. Le beau temps a fait le reste.

Dagma Osselmann et Uwe Wynohradnyk tiennent un stand d'amandes et une auto-tamponneuse. Photo: Anouk Antony

Pour le couple Dagma Osselmann et Uwe Wynohradnyk, la Fouer a également été rentable. Car si les recettes de l'échoppe d'amandes d'Uwe dans l'allée Scheffer ont diminué, les auto-tamponneuses de son épouse ont eu beaucoup de succès. «Nous sommes très satisfaits», déclare Dagma Osselmann. Elle ajoute qu'en outre, après la pandémie de covid-19, on a constaté que le plaisir avait augmenté sur son attraction. «Beaucoup se regroupent spontanément et roulent ensuite à deux. Le manège a bien fonctionné dès le début, on n'a pas trop ressenti le changement de mois.»

La famille Marx a installé trois jeux pour enfants sur la Fouer. Photo: Anouk Antony

Autre constat des forains : il y avait moins de familles que les années précédentes. Pourtant, la famille Marx est très satisfaite. Ils exploitent les jeux pour enfants «Promenade en bateau», «Cosmos-Center» et «Ring Renner». Selon eux, les manèges ont été bien fréquentés. «D'une manière générale, nous sommes heureux d'être enfin de retour sur une Fouer normale», déclare l'épouse. Pendant deux ans, il n'y a presque pas eu de recettes. «Il n'a pas manqué grand-chose pour que nous perdions tout», ajoute-t-elle.

Il y a un point sur lequel tous sont d'accord : les forains sont plus qu'heureux que la Fouer ait eu lieu. Pas seulement à cause des recettes perdues ces deux dernières années à cause de la pandémie. «J'étais très heureux de pouvoir enfin revoir tout le monde», dit Stanko. «Cela m'avait manqué».

Suivez-nous sur Facebook, Twitter et abonnez-vous à notre newsletter de 17h.