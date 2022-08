Celui-ci pourra contenir des documents digitaux validés par l'État, tels que le permis de conduire ou la carte d’identité. Ceux-ci auront la même force probante qu’un document papier et pourront être consultés même sans un accès à internet.

Plus de 400 projets de digitalisation

Un portefeuille électronique national pour début 2023

Simon MARTIN Celui-ci pourra contenir des documents digitaux validés par l'État, tels que le permis de conduire ou la carte d’identité. Ceux-ci auront la même force probante qu’un document papier et pourront être consultés même sans un accès à internet.

Ces dernières semaines, nous avons relaté à plusieurs reprises la digitalisation et de la numérisation de la société luxembourgeoise. Si, comme d'autres pays européens, le Grand-Duché peine encore à combler certaines lacunes en matière de société numérique, cela n'empêche pas le gouvernement de continuer à œuvrer pour une digitalisation accrue des services publics. Ce n'est d'ailleurs pas pour rien que le récent eGovernement Benchmark a classé le Luxembourg à la 3e place en termes de progrès des services publics numériques.

De quoi satisfaire le ministre délégué à la Digitalisation Marc Hansen (DP), qui ne souhaite pas pour autant se reposer sur ses lauriers. Ce dernier a d'ailleurs annoncé, lors d'une conférence de presse, que plus de 400 projets de digitalisation sont actuellement en cours. «Dont environ 70 se concentrent sur l'implémentation d’une gestion électronique de documents (GED) de nouvelle génération auprès des administrations. Celle-ci permettra aux agents étatiques de traiter les dossiers de manière plus efficace et ainsi de réduire leurs délais de traitement.»

Un eWallet pour le premier trimestre 2023

Parmi ces projets, celui qui devrait faciliter la vie des Luxembourgeois, c'est sans doute l'instauration d'un portefeuille électronique national, plus communément appelé «eWallet». Celui-ci sera introduit au premier trimestre 2023. Il contiendra notamment des documents digitaux validés par l'État, tels que le permis de conduire ou la carte d'identité. Ces documents auront la même force probante qu'un document papier et pourront être consultés «offline», c'est-à-dire sans accès à internet. «Bien que les résultats du benchmark soient très encourageants, nous ne perdons pas de vue que nous digitalisons pour nos citoyens et non pas pour de bons scores», a rappelé le ministre.

Tous ces projets induisent de pas en pas l’évolution des administrations vers un secteur public fondé sur les données (data driven public secteur). Il s’agit d'une nouvelle manière de créer des services publics numériques davantage centrés sur les besoins des citoyens et basée sur l'analyse des données acquises dans le cadre des processus digitalisés.

Par ailleurs, le ministère de la Digitalisation et le CTIE poursuivent leurs efforts pour étoffer l'offre de services proposés aux citoyens et entreprises: d'ici la fin de l’année, il sera possible de créer son espace MyGuichet.lu avec l'app MyGuichet.lu et les notifications push de l'app seront aussi activées très prochainement. «La plateforme transactionnelle étatique permettra aux citoyens d’échanger avec une administration en visioconférence au lieu d’un rendez-vous au guichet physique», conclut le ministère. Déjà au cours de l'année 2022, de nombreuses démarches administratives ont été simplifiées.

