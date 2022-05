Un kiosque éphémère sera installé au mois d'août à la place de France entre le quartier de Merl et Belair. Les commerçants intéressés par ce projet peuvent candidater jusqu'au 3 juin auprès de la Ville de Luxembourg.

Appel à projet à Merl

Un pop-up kiosque doit donner vie à la place de France

Thomas BERTHOL Un kiosque éphémère sera installé au mois d'août à la place de France entre le quartier de Merl et Belair. Les commerçants intéressés par ce projet peuvent candidater jusqu'au 3 juin auprès de la Ville de Luxembourg.

À l'approche de l'été, la Ville de Luxembourg peut compter sur le retour de nombreuses animations comme la réouverture des casemates de la Pétrusse, la retraite aux flambeaux le 22 juin pour la fête nationale ou encore de la Schueberfouer dans sa forme traditionnelle.

Les casemates de la Pétrusse rouvriront le 5 juin Lydie Polfer a annoncé ce mercredi, lors d'un point presse, la réouverture des casemates de la Pétrusse et le retour traditionnel de la Fête nationale, ainsi que de la Schueberfouer.

Au-delà de ces attractions dans la capitale, la bourgmestre Lydie Polfer (DP) et Serge Wilmes (CSV), premier échevin, souhaitent aussi redynamiser la vie des quartiers. C'est notamment le cas de la place de France située entre le quartier de Merl et Belair. «Ce n'est pas vraiment une place pour le moment, c'est plus un carrefour et nous souhaitons en faire plus», a déclaré Serge Wilmes lors du dernier citybreakfast, point de presse mensuel à l'hôtel de Ville.

Pour améliorer «la qualité de vie» des habitants dans l'espace public et aussi favoriser les rencontres, la Ville a lancé un appel à projet pour gérer un pop-up kiosque sur la place de France. Les personnes intéressées peuvent candidater auprès de la Ville de Luxembourg jusqu'au vendredi 3 juin 2022. La mise en place de ce kiosque éphémère est prévue pour le mois d'août pendant les congés collectifs.

3 L'extérieur du pop-up kiosque prévu pour la Place de France au mois d'août. Photo: vdl

Galerie d'images Faites défiler la page vers le bas pour voir plus d'images. L'extérieur du pop-up kiosque prévu pour la Place de France au mois d'août. Photo: vdl L'intérieur du pop-up kiosque. Photo: vdl Le kiosque sera installé sur la partie jaune entre la maison et l'arbre. Photo: Thomas Berthol

«L'année prochaine, en 2023, d'autres travaux seront réalisés sur la place de France et la route de Longwy. Nous avons alors déjà prévu une consultation citoyenne concernant toute la place de France, c'est-à-dire du côté de la route de Longwy et de l'avenue du X septembre», a annoncé Serge Wilmes. Ce dernier explique que l'initiative pour cet été permet de montrer le potentiel de ce lieu. La Ville mettra à disposition de l'exploitant le kiosque et le mobilier où les habitants pourront venir boire et manger.



Une buvette à la Villa Vauban Dans le même esprit de convivialité, une buvette appelée «John's Cottage» sera aussi installée dans le parc de la Villa Vauban à partir du 1er juin, a indiqué Lydie Polfer (DP). La bourgmestre a également mis en avant que dans ce musée se tient l'exposition sur l'artiste John Constable (1776–1837) à partir du 2 juillet.

