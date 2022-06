L'extension de la ligne de tram du Kirchberg vers le Findel implique la construction d'un imposant ouvrage d'art au-dessus de l'autoroute A1. Les travaux, déjà entamés, vont rythmer les prochains mois, avec une opération spectaculaire programmée au printemps 2023.

Extension du tram vers le Findel

Un pont de 110 mètres au-dessus de l'A1

Pascal MITTELBERGER

110 mètres de longueur, dix de largeur et huit de hauteur: telles sont les mensurations de l'ouvrage d'art qui enjambera l'autoroute A1 à hauteur de l'échangeur du plateau du Kirchberg. Il permettra, à la fin de l'année 2024 si tout va bien, au tramway de relier l'actuel terminus Luxexpo à l'aéroport du Findel.

Après l'ouverture du tronçon entre la gare centrale et le lycée de Bonnevoie le 11 septembre prochain, puis l'extension de Bonnevoie vers le nouveau stade national prévue pour 2024 également, cette liaison vers le Findel sera l'ultime étape de la construction de la ligne de tramway qui traverse la ville de Luxembourg.

Coupure de l'autoroute A1 pour assembler le tablier

L'ouvrage qui surplombera l'A1 « sera extrêmement élégant, il serpentera au-dessus de l'autoroute et sera éclairé la nuit. (...) Ce sera comme une entrée de ville, il sera le premier ouvrage que les automobilistes verront et passeront en venant de Trèves », détaille André von der Marck, directeur général de Luxtram. Le coût de ce pont s'élève à 15 millions d'euros.

Ce sera une opération assez spectaculaire. André von der Marck, directeur général de Luxtram

Le chantier a d'ores et déjà démarré. Depuis le mois de mars, et jusqu'à cet automne, les culées situées de part et d'autre de l'autoroute et destinées à soutenir le tablier sont en cours d'aménagement. Ce dernier sera construit en deux parties distinctes, de l'automne 2022 au printemps 2023, toujours de part et d'autre de l'A1. Une fois cette phase terminée, une opération spectaculaire aura lieu, le temps d'un week-end: l'assemblage des deux tronçons du tablier au-dessus de l'autoroute. Cela nécessitera de neutraliser, alternativement, chaque sens de circulation de l'A1.

Le tracé complet de la ligne de tramway. Illustration : Luxtram

Mise en service du tronçon fin 2024

Suivront, toujours au printemps 2023, les travaux de soudure pour fixer le tablier et le bétonnage de la plateforme. Ensuite, les rails et les caténaires de la ligne aérienne de contact pourront être installés. La mise en service du segment et la circulation des premières rames de tramway entre Luxexpo et l'aéroport du Findel est prévue pour la fin de l'année 2024.



Le réseau, tel qu'il a été conçu initialement, sera alors terminé. Mais, dans les années à venir, le tram pourrait bien circuler bien au-delà de l'axe Gasperich-Findel. Notamment vers Esch-sur-Alzette à l'horizon 2030.

