Pétange et Bascharage ont été frappés de plein fouet mais ce n’est pas la première fois qu’une tornade s’abat sur le Luxembourg et dans la Grande Région.

Un phénomène rare mais récurrent

(DH avec SH et ClF) - La tornade qui a frappé le Bassin Minier, vendredi, n’est malheureusement pas un cas isolé. Le plus mémorable remonte au 20 septembre 1982, ce phénomène météorologique avait alors balayé le village de Léglise, dans la Province de Luxembourg. Des vents de plus 400 km/h s'étaient abattus sur la commune wallonne.



Pas une rue, pas une ruelle n’avaient alors été épargnées. Seules des caves de certaines maisons étaient encore «habitables».

Par après, c’était le nord du Luxembourg qui avait été touché, par deux fois. A Schlindermanderscheid, en juillet 1990, des fermes et des maisons étaient endommagées alors que des pylônes de ligne à haute tension se retrouvaient couchés à terre.

Le 3 juin 1999, c’était au tour de Wiltz, et plus précisément la rue Aneschbaach et le camping Kaul de subir les foudres de la nature. « Des mini tornades ont causé des millions de dégâts à Wiltz», écrivait alors le journaliste du Luxemburger Wort présent sur les lieux.

«J'ai entendu un rugissement fort et j'ai pensé qu'il y avait une forte averse, puis les murs ont commencé à se fissurer autour de moi et, après dix secondes, tout était fini», déclarait alors un témoin.

«Plusieurs arbres ont été arrachés comme des allumettes», racontait encore notre confrère. «Des tuiles, des poutres et des branches cassées jonchaient la rue Aneschbaach, mais miraculeusement, personne n'a été blessé.» Dans le camping Kaul, un touriste belge avait été emporté dans les airs quand le vent s’était engouffré dans sa toile de tente. «Quand j'ai touché le sol, j'ai vu la caravane voisine tournoyer à quatre ou cinq mètres au-dessus de moi.»

Toujours dans le Nord, à Weiswampach, le 28 juillet 2012, des témoins avaient observé et filmé la formation d’une tornade. Cette fois-ci, elle avait disparu aussi vite qu'elle s'était formée et n’avait pas fait de dégâts. Deux ans plus tard, la fête du village de Munshausen, avait dû être annulée à cause des intempéries.