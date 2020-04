L'administration fiscale, elle aussi, s'adapte à la crise économique en accordant aux particuliers comme aux entreprises des reports dans les déclarations ou paiement d'impôts.

Un peu de souplesse pour les impôts luxembourgeois

L'administration fiscale, elle aussi, s'adapte à la crise économique en accordant aux particuliers comme aux entreprises des reports dans les déclarations ou paiement d'impôts.

(pj) Si l'Etat a obtenu de six banques qu'elles se montrent souples dans les reports d'emprunts, le gouvernement souhaite aussi diminuer la pression fiscale à l'heure où épidémie de covid-19 et confinement bouleversent le quotidien luxembourgeois. Ainsi, par exemple, il est d'ores et déjà acquis que les déclarations d’impôt pour l’année 2019 pourront être remises, au plus tard, le 30 juin. Cela alors que le dépôt devait, initialement, être fait au 31 mars, dernier délai.

Cette nouvelle échéance est par principe valable pour toutes les personnes physiques (résidents comme frontaliers) mais concerne aussi les personnes morales (entreprises). L'administration des contributions directes l'a confirmé, lors de la dernière réunion de la Commission des Finances à la Chambre. Une séance tenue en vidéoconférence qui a également permis à Guy Arendt, rapporteur du projet de loi 7555, d'apporter certains éclaircissements sur de futures mesures de tempérance fiscale.

L'incertitude économique reste encore de mise Trois semaines après la présentation du programme gouvernemental de 8,8 milliards d'euros voué à soutenir le fonctionnement des entreprises, l'impact négatif du covid-19 sur le Luxembourg reste encore flou, estime mardi la Fondation Idea qui envisage des effets jusqu'en 2023.

Les entrepreneurs qui traverseraient une période difficile en terme de liquidités pourront demander une annulation de leurs avances de l’impôt sur le revenu. Même chose concernant l’impôt commercial communal pour les deux premiers trimestres de l’année 2020. Cette annulation inclut d'ailleurs les éventuels intérêts en lien avec ces avances.

L'administration des contributions directes a également donné son feu vert pour la possibilité d'accorder un délai de paiement pour les contribuables en difficulté. La mesure sera étendu aussi bien au règlement de l'impôt sur le revenu qu'à l'impôt commercial communal ou l'impôt sur la fortune. Les détails figurent déjà sur le site internet du service fiscal.

