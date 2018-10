Un petit garçon grièvement blessé à l'école

Si le ciel bleu avait pu présager une soirée agréable, cette dernière s’est ternie au fil des heures pour le LSAP. Grand perdant de cette soirée électorale avec 3 sièges en moins à la Chambre et surtout une perte d’un siège dans la circonscription Sud, son fief, le LSAP a passé une soirée plus que compliquée, et le sourire d’Etienne Schneider n’a pas réussi à cacher la déception.