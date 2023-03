Le ministre des Affaires étrangères malade Jean Asselborn fait savoir, via Facebook, qu'il est à nouveau hospitalisé depuis ce vendredi après-midi.

De retour à l'hôpital

Un «petit contretemps» pour le ministre Jean Asselborn

Ines KURSCHAT Le ministre des Affaires étrangères malade Jean Asselborn fait savoir, via Facebook, qu'il est à nouveau hospitalisé depuis ce vendredi après-midi.

Le ministre des Affaires étrangères Jean Asselborn (LSAP), malade, a donné de ses nouvelles via un nouveau message sur Facebook. Il a dû faire face à un «petit contretemps» et est de nouveau hospitalisé depuis vendredi après-midi. Et ce, probablement pour quelques jours, car il reçoit des antibiotiques.

Nous ne pouvons pas vous montrer ce contenu. Vous n'avez pas donné votre accord pour que ce contenu intégré provenant de facebook. Cliquez ici pour modifier vos préférences, puis rechargez la page. Donnez votre consentement

Le membre du gouvernement veut absolument être remis pour le mercredi 8 mars : ce jour-là, il a promis à la Chambre d'être présent pour le débat d'un projet de loi. Il s'agit du projet de loi 7954 relatif à la libre circulation des personnes et à l'immigration, plus concrètement : des modifications concernant les règles d'expulsion des personnes vivant illégalement au Luxembourg.

Jean Asselborn im Krankenhaus Der Außenminister musste in der Nacht auf Montag hospitalisiert werden.

Le ministre des Affaires étrangères, âgé de 73 ans, a été hospitalisé le 27 février au Centre hospitalier de Luxembourg-Ville en raison d'une grippe due au virus Influenza de type A. Selon ses propres termes, Asselborn suit un «traitement intensif».

Pendant son hospitalisation, d'innombrables vœux de bon rétablissement ont été adressés à l'homme politique très apprécié. Pour preuve, rien que son message de remerciement aux nombreuses personnes inquiètes a été liké plus de 1.100 fois et commenté 565 fois.

Suivez-nous sur Facebook, Twitter et abonnez-vous à notre newsletter de 17h.