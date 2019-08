Un appartement de 330 m2 situé au Kirchberg dominant toute la capitale et offrant des prestations dignes d'un palais, voilà qui attire l'attention. D'autant plus quand il est signalé que le bien appartient à un membre de la famille grand-ducale.

Un penthouse majestueux sur le marché

Un appartement de 330 m2 situé au Kirchberg dominant toute la capitale et offrant des prestations dignes d'un palais, voilà qui attire l'attention. D'autant plus quand il est signalé que le bien appartient à un membre de la famille grand-ducale.

(PJ) - 7,3 millions d'euros, hors frais d'agence: voilà le tarif demandé pour un appartement situé 3, rue Jean-Pierre Sauvage à Luxembourg. Mais si ce bien fait parler de lui aujourd'hui, il faut en chercher la raison ailleurs. A commencer sans doute par ses cinq mètres de hauteur sous plafond. Un détail inédit qui vient en effet rappeler que le logement a été pensé «pour accueillir les réceptions de la famille grand-ducale», comme le précise l'argumentaire de vente.

Publiée sur plusieurs sites spécialisés, l'annonce fait logiquement état d'un bien «hors du commun». Située au 12e étage d'un immeuble situé non loin de la Banque européenne d'investissement, l'habitation s'étend sur 330 m2, sans compter deux terrasses de 320 m2, surplombant la capitale et offrant un panorama à 360°.

Si la résidence date de 1974, l'appartement a été entièrement rénové en 2015 par le dernier occupant, «membre éminent de la cour grand-ducale», pour reprendre les termes mis en avant par l'une des agences chargées de la commercialisation du bien.

La vaste partie centrale comporte moulures et fresques restaurées qui «font de cette pièce, le bijou de l'appartement». D'ailleurs, pour allécher les acheteurs potentiels, les agents immobiliers évoquent le bon goût du précédent - et actuel- occupant des lieux qui «a choisi de donner le cachet et l'élégance des plus beaux châteaux en y intégrant d'historiques fresques et boiseries, et en utilisant des matériaux nobles».

Et s'il fallait encore vous convaincre de l'intérêt du lieu, parlons des cinq suites toutes avec salle de bains, de l'espace wellness, des deux spas - un en intérieur, un autre en plein air -, du blindage des portes, des deux grandes caves ou des quatre emplacements de parking intérieurs.

Autant d'équipements et services qui justifient le tarif de vente annoncé, même s'il se situe bien loin de la moyenne constatée au Kirchberg. L'immobilier dans le quartier d'affaires flirte plus autour des 9.200 euros du m2, selon l'Observatoire de l'Habitat. Cette fois, l'appartement frôle tout de même les 23.000€/m2 de surface habitable. Soit 2,5 fois le prix moyen constaté.

Discrétion de rigueur

Pour la disponibilité, elle est à discuter. «L'appartement étant toujours occupé par une personne», indique l'une des agences en charge de la transaction. Pas la peine de demander le nom du propriétaire, la discrétion s'impose dans pareil cas.

Ne reste donc plus qu'à trouver le financement pour cette luxueuse résidence. Le calculateur automatique d'une banque propose ainsi d'échelonner le paiement sur 25 ans, à condition d'assurer le paiement de mensualités de 30.320 euros. Evidemment, si le futur acquéreur trouve un emprunt avec un taux inférieur au 1,86% proposé, dans cet exemple, la facture sera allégée.

La famille grand-ducale dément être riche à milliards La Cour grand-ducale dément les rumeurs qui ont couru dernièrement dans la presse et plaçant la famille du Luxembourg à la tête d'un patrimoine proche des quatre milliards d'euros.

Voilà qui devrait rallumer toutes les discussions sur la richesse des membres de la famille grand-ducale. Fin juillet encore, la Cour avait d'ailleurs démenti les chiffres d'un site américain lui prêtant une fortune de 3,55 milliards d'euros.