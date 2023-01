Tous les résidents luxembourgeois bénéficieront bientôt d'un accès gratuit à une multitude de moyens contraceptifs, grâce au règlement grand-ducal dont l'avant-projet vient d'être validé par le conseil de gouvernement.

Un pas de plus vers la contraception gratuite

Laura BANNIER Tous les résidents luxembourgeois bénéficieront bientôt d'un accès gratuit à une multitude de moyens contraceptifs, grâce au règlement grand-ducal dont l'avant-projet vient d'être validé par le conseil de gouvernement.

Chose promise, chose due: la contraception va bel et bien devenir gratuite pour les résidents luxembourgeois. Une mesure qui figurait dans l'accord de coalition, mais qui avait pris du retard. En août dernier, Paulette Lenert (LSAP) assurait dans une réponse parlementaire que le dossier serait clos début 2023. C'est (presque) chose faite.

«Certains hommes voient ça comme une castration» Si la vasectomie soulève encore des réticences, de plus en plus d'hommes optent pour ce mode de contraception. L'élargissement de la prise en charge de ces interventions de stérilisation par la CNS pourrait augmenter encore le nombre de demandes.

Réuni ce vendredi 20 janvier, le conseil de gouvernement a approuvé l'avant-projet de règlement grand-ducal qui garantira un accès gratuit à différents moyens de contraception pour tous les Luxembourgeois. Et c'est l'État qui paiera la facture, selon l'exécutif, qui indique que «la prise en charge de 100 % de l'intégralité des nouveaux actes et des actes modifiés par le règlement grand-ducal incombera au budget de l'État».

Concrètement, ce sont ainsi plusieurs méthodes de contraception qui feront désormais l'objet d'une prise en charge de la Caisse nationale de santé (CNS). La pilule, le patch, l'anneau, la minipilule, l'injection, l'implant, le stérilet, la stérilisation et la vasectomie seront accessibles gratuitement sur ordonnance médicale. Une mesure qui ne fait l'objet d'aucune limite d'âge et de distinction selon le mode de contraception.

Un accès jusqu'ici limité

La pilule du lendemain est également concernée par cette mesure de gratuité. À noter que ce contraceptif d'urgence fait l'objet d'une exception, une ordonnance médicale n'étant pas requise pour son remboursement à 100% suite à son achat dans une pharmacie ouverte au public.

La contraception masculine capote encore S'il existe divers moyens, la contraception masculine reste encore très marginale, voire taboue. Peu d'hommes sautent le pas, laissant le poids de cette responsabilité aux femmes.

«L'accès gratuit aux contraceptifs pour toutes et tous, sans limite d'âge, permettra à chacune et chacun de choisir librement, en concertation avec son médecin traitant, sans nécessairement avoir eu une indication médicale, le moyen de contraception lui convenant le mieux», se réjouit Paulette Lenert, ministre de la Santé. Cet accès universel aux contraceptifs a été formalisé dans une nouvelle convention conclue entre l'État du Grand-Duché et la CNS.

À ce jour, seule une liste limitée de contraceptifs fait l'objet d'un remboursement à 80% de la CNS. Cette prise en charge n'est, qui plus est, assurée qu'aux femmes de moins de 30 ans. Après l'entrée en vigueur du règlement grand-ducal de la convention, cette inégalité sera donc révolue.

