Télétravail pour les frontaliers belges

Un pas de plus vers la concrétisation du quota de 34 jours

Mélodie MOUZON Le conseil des ministres en Belgique a approuvé ce jeudi l'avant-projet de loi modifiant la convention concernant la double imposition avec le Grand-Duché. Le vote de l'avenant est attendu pour la fin de l'année.

C'est un pas de plus qui a été franchi ce jeudi vers la concrétisation de l'accord sur les 34 jours de télétravail pour les frontaliers belges. Le conseil des ministres en Belgique a en effet approuvé l'avant-projet de loi modifiant la convention concernant la double imposition conclue avec le Grand-Duché de Luxembourg.

24 ou 34 jours? Le ministère des Finances belge est formel D'aucuns craignent une augmentation des contrôles fiscaux des travailleurs frontaliers belges. Le SPF Finances tient à rassurer.

L'objectif de cet avenant est de relever le seuil de tolérance de 24 à 34 jours de télétravail par an, à l'instar de la décision prise il y a peu du côté français, où ce quota passera en janvier de 29 à 34 jours également. Les frontaliers du plat pays pourront donc désormais travailler dix jours de plus en Belgique ou dans un pays tiers tout en évitant la double imposition.

Une longue incertitude

Voilà une nouvelle qui va ravir les quelque 50.000 Belges qui passent la frontière chaque jour pour venir travailler au Grand-Duché. Car depuis début juillet, date à laquelle ont pris fin les accords bilatéraux passés durant la pandémie, c'était surtout l'incertitude qui planait autour de ce quota de jours. 24 ou 34 jours? La question n'était pas tranchée.

Si les ministres belges des Finances et des Affaires étrangères assuraient que les frontaliers belges étaient autorisés à travailler de chez eux 34 jours par an, certains employeurs ont préféré jouer la carte de la prudence et n'accorder que 24 jours à leurs salariés belges, pour leur éviter d'avoir à payer des impôts dans deux pays. Interrogé à ce sujet, le fisc belge nous avait toutefois indiqué qu'il ferait preuve d'une certaine indulgence envers les contribuables concernés.

Pas encore de vote

Rappelons que les gouvernements belge et luxembourgeois étaient tombés d'accord pour relever le seuil fiscal de 24 à 34 jours en août 2021, lors du sommet Gäichel XI. Si le projet de loi concernant cet avenant avait été voté à l'unanimité par les 60 députés luxembourgeois en mai dernier, force est de constater que cela traîne du côté belge...

Car si l'adoption en première lecture ce jeudi de l'avant-projet de loi est une étape de plus vers la concrétisation de l'accord, le vote de l'avenant n'est pas encore intervenu, rappelle le bourgmestre d'Attert, Josy Arens, député fédéral de l'opposition et par ailleurs grand défenseur de la cause des frontaliers. «Le texte a été adopté en première lecture ce jeudi par le conseil des ministres. Il doit passer ensuite devant le Conseil d'Etat. Si ce dernier n'émet aucune remarque, il pourra alors être voté à la Chambre. Dans le cas contraire, le texte sera de retour sur la table du conseil des ministres et ce sera reparti pour un tour.»

Télétravail et frontaliers: décryptage avec une juriste Les annonces concernant le télétravail pour les travailleurs frontaliers français ont été nombreuses ces dernières semaines, provoquant parfois une certaine confusion. Alors faisons le point, posément, avec Clélia Martin, juriste à Frontaliers Grand Est.

Il faudra donc encore un peu de patience avant que le quota de 34 jours n'entre concrètement en vigueur. Le Conseil d'État ne rendra pas d'avis avant minimum 30 jours. Aucune date de présentation du texte au parlement pour un vote n'a non plus encore été avancée. Josy Arens espère lui «que ce projet de loi sera présenté au parlement avant la fin 2022.» C'était en tout cas la promesse faite par la nouvelle ministre des Affaires étrangères, Hadja Lahbib, lors de sa première visite de travail au Luxembourg en septembre dernier. Elle avait alors précisé que la loi serait rétroactive au 1er juillet 2022.

Malgré cette avancée, le député-bourgmestre d'Attert ne décolère pas, lui qui a interpellé les ministres compétents à de multiples reprises pour savoir où en était le dossier. «Je demande d'ores et déjà à ce que cet épisode serve de leçon à nos gouvernants: dans une démocratie, on communique après un vote», martèle-t-il. «On ne prétend pas que la loi est si elle ne l'est pas», conclut-il.

