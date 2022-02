Marc Ruppert, président du parti Fokus lancé avec Frank Engel, a présenté ce lundi les contours de la nouvelle formation politique. Le parti ambitionne d'impliquer davantage les citoyens et de ne pas s'enfermer dans un corpus idéologique.

Un parti politique défendant les valeurs citoyennes

Thomas BERTHOL Marc Ruppert, président du parti Fokus lancé avec Frank Engel, a présenté ce lundi les contours de la nouvelle formation politique. Le parti ambitionne d'impliquer davantage les citoyens et de ne pas s'enfermer dans un corpus idéologique.

Faire de la politique différemment et sans idéologie, mais avec des valeurs comme la solidarité, l'engagement ou encore le respect. Telle est la ligne directrice défendue par Marc Ruppert, le président du nouveau parti luxembourgeois Fokus ce lundi devant la presse. A ce rendez-vous manquait pourtant Frank Engel à l'origine de la création de cette nouvelle formation politique. L'ancien chef du CSV est actuellement hospitalisé pour «raison de santé», a expliqué Marc Ruppert.

Preuve qu'il est possible de fonctionner avec et parfois sans Frank Engel, note Gary Kneip, secrétaire général du nouveau parti. L'occasion de souligner que tout ne tournait pas seulement autour lui, mais que toute une équipe était en place. Lancé officiellement le 6 février dernier, le parti compte 20 membres fondateurs.

L'objectif de la nouvelle formation politique dont le site a été mis en ligne ce lundi n'est pas de présenter des mesures clé en main. Le but est d'intégrer la société civile pour travailler sur différents thèmes et de trouver par la suite des solutions, a souligné l'ancien secrétaire général du DP. Il a également précisé qu'il n'était pas question de débaucher de manière ciblée des personnes d'autres partis. Et si des élus d'autres partis décidaient de s'engager à l'avenir au sein de Fokus, leur mandat resterait bien entendu celui de leur ancien parti comme c'est le cas pour Luc Majerus (Déi Gréng). Ce dernier a quitté le conseil communal d'Esch-sur-Alzette lorsqu'il a rejoint l'équipe de Frank Engel et Marc Ruppert.

«Notre ambition est de gouverner»

Françoise Kirsch, enseignante et vice-présidente de Fokus, a expliqué avoir été toujours éloignée des partis politiques: «Avec Fokus, il sera possible d'emprunter un nouveau chemin et de donner un nouvel élan au système éducatif». A ses côtés, Anne Lecuit, étudiante de 20 ans engagée auparavant au CSV, occupe également le poste de vice-présidente. La jeune femme a été séduite par la volonté de Franck Engel de redonner un nouveau souffle à la politique: «C'est l'occasion de mettre l'accent sur la jeunesse». Frank Engel se voit confier le poste de porte-parole de Fokus et Jacques Linster celui de trésorier.

La structure du parti doit encore être validée lors du prochain congrès organisé en juin. Pour ce rendez-vous, le parti se fixe comme objectif d'accueillir une centaine de membres. Un congrès qui tranchera notamment sur la question des têtes de liste pour les prochaines législatives, qui se tiendront en 2023. «Notre ambition est de gouverner», a clairement fait savoir Gary Kneip en expliquant que le parti ne se contenterait pas uniquement de deux sièges à la Chambre.

Il faudra déjà compter sur Fokus pour les élections communales. Le parti souhaite se présenter avec des listes ouvertes aux citoyens. Marc Ruppert reconnaît que ce sera un vrai «challenge» et il n'exclut pas non plus de s'associer avec d'autres formations politiques, dont le Parti Pirate. Mais pas question pour lui de s'allier à l'ADR.

La question du financement ne sera pas négligeable pour les futures campagnes électorales, admet Marc Ruppert en appelant les personnes qui se reconnaissent dans les valeurs citoyennes défendues par le parti à faire des dons. Gary Kneip a de son côté rappelé qu'à l'heure actuelle Fokus ne bénéficiait pas de subvention de l'Etat.

