Un partenariat est en train de se mettre en place entre le Lycée International de Lënster et des écoles aux Etats-Unis. Il sera passionnant à l'été 2023.

Luxembourg 5 4 min.

Education

Un partenariat scolaire entre le Luxembourg et les USA

Michael MERTEN Un partenariat est en train de se mettre en place entre le Lycée International de Lënster et des écoles aux Etats-Unis. Il sera passionnant à l'été 2023.

Mettre en place un partenariat entre plusieurs écoles sur deux continents différents représente tout d'abord beaucoup de travail. Il faut établir des contacts, développer des concepts, mener d'innombrables entretiens. On perd beaucoup de temps en réunions. Mais le fait que Marc Zimer se soit rendu spécialement aux États-Unis pour mettre en place un tel partenariat en a valu la peine pour cet enseignant de Biwer.

Tout savoir sur la rentrée scolaire 2022 Le jeudi 15 septembre, les jeunes écoliers reprennent le chemin vers l'école. Découvrez dans ce dossier nos sujets consacrés à cette nouvelle rentrée scolaire.

Marc Zimer est professeur de physique, de sciences et de mathématiques depuis 16 ans. Pour son Lycée International de Lënster, il travaille à l'établissement d'un partenariat durable avec des écoles aux Etats-Unis. Bien que de nombreuses réunions de travail aient été au cœur de son récent voyage aux États-Unis, Zimer a également eu quelques points particuliers à son programme. Parmi eux, la première visite du «Luxembourg Fest», qui se déroule traditionnellement dans la petite ville de Belgium, dans l'État américain du Wisconsin.

5 Dans la petite ville de Belgium, la fête du Luxembourg a été célébrée cet été. Photo: Privé

Galerie d'images Faites défiler la page vers le bas pour voir plus d'images. Dans la petite ville de Belgium, la fête du Luxembourg a été célébrée cet été. Photo: Privé Photo: Privé Photo: Privé Photo: Privé Photo: Privé

«C'était très rapide, ils ont montré beaucoup de traditions luxembourgeoises, il y avait aussi de la bonne nourriture - on voit que la culture luxembourgeoise est importante pour eux», dit Zimer. En effet, dans la région proche du lac Michigan, de nombreuses familles luxembourgeoises avaient émigré à la fin du 19e siècle du Luxembourg, alors appauvri.

De véritables échanges scolaires après le covid

Les gens auraient voulu construire un meilleur avenir pour eux-mêmes et leurs familles aux États-Unis, souligne Zimer. Au 20e siècle, les Américains auraient soutenu à deux reprises le Luxembourg dans la défense de sa liberté. «L'amitié américano-luxembourgeoise qui en résulte doit être la base pour que les familles séparées par l'émigration se retrouvent», décrit Zimer comme l'une des idées clés de son projet.

En avril 2022, l'enseignant Marc Zimer (à droite) a rendu visite à la Central High School de La Crosse (Wisconsin). Photo: Privé

Depuis longtemps déjà, il est en contact avec des collègues aux États-Unis. Pendant les vacances de Pâques, il a passé quelques jours dans le Wisconsin, où il s'est entretenu avec des représentants d'écoles et d'universités. En août, à l'occasion de la fête du Luxembourg, il a concrétisé les prochaines étapes de son projet.

Les Américains sont tout feu tout flamme. Marc Zimer, coordinateur de projet

Jusqu'à présent, il n'y avait que des contacts numériques entre les élèves. Entre le Lycée de Lënster et des lycées du Wisconsin, il y a eu des vidéoconférences de classes entières ainsi que des échanges de mails entre certains élèves. L'année prochaine, il devrait y avoir de «vraies» rencontres entre les écoles. Ainsi, des élèves de l'Aquinas High School et de la Central High School doivent venir à Junglinster en juin/juillet ; la visite inverse est prévue en août ou septembre.

Pour Marc Zimer, il s'agit de permettre aux jeunes de nouer des amitiés. Les membres des deux nations devraient être encouragés à partir à la recherche de leurs parents qui ont émigré ou qui sont restés au pays. «Les Américains sont tout feu tout flamme à ce sujet», se réjouit Zimer. Ce sont surtout les personnes ayant des ancêtres luxembourgeois qui sont enthousiastes et s'engagent dans le programme. Ainsi, de nombreux bénévoles sont en train de mettre en place un programme pour la visite du Luxembourg ; il y aura des excursions de baseball et des pique-niques, révèle l'enseignant.

Atténuer le choc culturel

L'hospitalité peut aider à minimiser le choc culturel. Car c'est ce que l'on obtiendra de toute façon en découvrant l'autre système scolaire. «C'est déjà un changement - aussi bien pour les Américains qui viennent ici que pour nous», dit Zimer. «Chez nous, il y a beaucoup plus de tests, on regarde beaucoup plus les notes qu'au lycée. Là-bas, on est beaucoup plus orienté vers le sport : baseball, football, hockey». Il s'est heurté à l'incompréhension lorsqu'il a raconté qu'au Luxembourg, il n'y avait souvent que deux heures de sport par semaine : «Ils rigolent quand ils entendent ça». D'un autre côté, la culture générale au Luxembourg ne se limiterait pas autant à la connaissance de son propre pays.

Si tout se passe comme l'enseignant le souhaite, il pourra à l'avenir enthousiasmer régulièrement les jeunes pour l'amitié américano-luxembourgeoise. Zimer est déjà en discussion avec d'autres écoles du Minnesota et du Nebraska. D'autres écoles luxembourgeoises peuvent volontiers se manifester auprès de lui, dit-il. Un échange entre le Lycée classique d'Echternach et la Port Washington High School est déjà en phase de création. Des coopérations entre l'Université du Wisconsin - La Crosse et l'Université luxembourgeoise sont également prévues. Zimer est confiant : «Ce sera quelque chose de vraiment grand».

Suivez-nous sur Facebook, Twitter et abonnez-vous à notre newsletter de 17h.