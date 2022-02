Le ministère de la Digitalisation et le SnT s'associent pour promouvoir et étendre la digitalisation des procédures administratives au Luxembourg

Luxembourg 3 min.

Nouvelles technologies

Un partenariat pour renforcer la transformation numérique

La digitalisation est de plus en plus présente dans notre vie quotidienne. C'est aussi le cas pour les procédures administratives. Par exemple, déclarer ses revenus se fera désormais via une version entièrement en ligne. Pour mieux promouvoir encore et renforcer cette transformation numérique de l'Etat et la digitalisation des procédures administratives, le ministère de la Digitalisation vient de s'associer au SnT ( Interdisciplinary Centre for Security, Reliability and Trust).

Marc Hansen, ministre délégué à la Digitalisation, et Yves Elsen, président du conseil de gouvernance de l’Université du Luxembourg représentant le SnT, ont signé un accord-cadre d'une durée de 4 ans par lequel le ministère de la Digitalisation fait appel aux compétences du SnT pour accélérer la transformation numérique de l'Etat.



Cette nouvelle approche permettra au ministère d'accéder à des prototypes de travail démontrant que la technologie peut résoudre un défi concret pour le secteur public ainsi qu'à un transfert de connaissances grâce à l’accès à des technologies innovantes.

Un projet sur les identités numériques

Des contrats de recherche collaborative concrets seront conclus pour étudier certains sujets spécifiques. Le premier contrat, signé le même jour que l’accord-cadre, concerne l’exploration de cas d’utilisation des identités numériques. Il s’agit d’explorer les implications des identités numériques et des portefeuilles numériques d’un point de vue stratégique et technique.

Le projet «Identités numériques pour le Luxembourg» contribuera à positionner davantage le Grand-Duché comme précurseur numérique et à façonner la mise en œuvre de ces identités au niveau de l’Union européenne. Les identités numériques et les portefeuilles numériques ont la capacité de créer des identités sécurisées pour les citoyens, afin qu’ils puissent protéger efficacement leurs données personnelles. Avec de nombreux cas d’utilisation possibles, la technologie pourrait être révolutionnaire pour l’Administration publique, mais également dans des secteurs tels que la santé et la banque.

«Dans la transition vers des processus complètement numérisés, c’est aussi à l’État de prendre ses responsabilités en mettant en place des solutions fiables et sécurisées qui permettent de compléter des procédures et transactions en ligne», rappelle Marc Hansen.

«Certifier n'importe quelle information»

Le projet se déroule aussi dans le cadre de l’initiative de la Commission européenne pour un portefeuille d’identité numérique européen. L’objectif est d’accompagner et de soutenir le gouvernement dans la mise en œuvre de cette initiative de l’UE. «Avec le certificat numérique COVID de l’UE, nous avons maintenant l’habitude de montrer nos smartphones pour certifier notre statut vaccinal. Avec les identités numériques, nous pourrons certifier n’importe quelles informations, que nous sommes majeurs, que nous avons un permis de conduire valide ou un billet pour un concert - le tout sans révéler des informations privées qui ne sont pas nécessaires dans une situation précise. Nous pouvons également le faire en ligne ou en personne », a expliqué le professeur Gilbert Fridgen, chercheur principal du projet.

«Une gestion et un échange inefficaces des données personnelles réduisent la compétitivité et compliquent la conformité réglementaire. On estime que ceux-ci bloquent environ 3% du PIB luxembourgeois. Nous sommes fiers d’aider le Grand-Duché à libérer ce potentiel et d’être à la pointe de l’innovation européenne dans le développement des identités numériques. Ce projet est aussi un parfait exemple de la mission du SnT. Nous menons des recherches compétitives au niveau international dans les TIC pour créer un impact socio-économique», a conclu Björn Ottersten, directeur de SnT.

