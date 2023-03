Proximus Group et LuxConnect vont lancer une filiale commune basée au Luxembourg pour proposer des services de cloud souverain. Google a également annoncé qu'elle allait créer une nouvelle entité au Luxembourg.

Cybersécurité

Un partenariat pour des services de cloud déconnectés

Mélodie MOUZON

C'est un partenariat important destiné à fournir des services de cloud souverain en Belgique et au Luxembourg qui a été signé entre Proximus Group et LuxConnect. Cette nouvelle collaboration a été présentée dans le cadre de la mission économique du Premier ministre Xavier Bettel (DP), sur la côte ouest des États-Unis, le partenariat belgo-luxembourgeois entre Proximus Group et LuxConnect, lors d’une visite chez Google à Mountainview.

Les deux entreprises belgo-luxembourgeoises ont signé un accord pour la création d’une filiale commune qui sera basée au Luxembourg et qui offrira des services de cloud déconnectés à des entités publiques et privés, des institutions et des organisations internationales.

Le projet se fera en lien avec Google Cloud, qui a signé un accord avec Proximus pour la distribution de ses services de cloud souverain sur le territoire belge et luxembourgeois. «Dans le cadre de cet accord, les services de cloud souverain supporteront les activités déconnectées par le biais de Google Distributed Cloud Hosted, qui n'a pas besoin d'être connecté au Google Cloud pour la gestion de l'infrastructure, des services, des API ou des outils», informe le groupe Proximus dans un communiqué.



C'est quoi, un cloud souverain? Le cloud souverain est un concept assez complexe qu'on pourrait tenter de résumer par l'idée d'un cloud qui fournit des services cloud indépendants vis-à-vis de fournisseurs. Les services sont disponibles soit en «open source», soit via un service indépendant, permettant que chaque fonctionnalité puisse être utilisée à tout moment, quel que soit le fournisseur. Le cloud souverain satisfait aux normes et exigences de la réglementation/législation en vigueur dans cet espace juridique. Les données restent disponibles en permanence pour l'utilisateur et un accès administratif extérieur n'est pas possible.

Cette initiative s'inscrit dans la stratégie économique à l’horizon 2025 du gouvernement et l’objectif d’accélérer la digitalisation de l’économie au profit de la société et de permettre une transformation sûre et fiable de l’économie des données.

L'importance de la notion de souveraineté

Plus de 400 projets autour de la digitalisation sont en cours dans le pays, dont celui de l'instauration d'un «eWallet», un portefeuille électronique national, qui devrait être introduit au premier trimestre 2023.



Ce nouveau partenariat entre Proximus Group et LuxConnect, via Google Cloud, doit permettre de déployer en toute sécurité ce genre d'activité sensible. Et de fournir des contrôles de souveraineté numérique de nouvelle génération aux gouvernements, entreprises réglementées et organisations internationales.

Xavier Bettel a notamment souligné l’importance de la notion de souveraineté, lors de sa visite chez Google à Mountainview: « La pandémie a fortement accéléré l'utilisation de solutions cloud et des outils collaboratifs. La situation géopolitique actuelle intensifie encore davantage la demande de technologies hautement sécurisées. Je suis fier que cette coopération belgo-luxembourgeoise sera un pionnier européen en termes de cloud souverain.»

«Le cloud souverain fait partie de l'agenda numérique du Luxembourg depuis de nombreuses années et comblera une lacune importante dans notre stratégie visant à devenir un hub digital de confiance qui nous permettra de desservir les clients les plus exigeants, publics comme privés», a-t-il ajouté.

Google va créer une nouvelle entité au Luxembourg Un autre projet, avec Google, a également été confirmé, informe le ministère d’État dans son communiqué. Le géant américain compte créer une entité au Luxembourg dans le domaine du cloud, de la cybersécurité et de l'intelligence artificielle. Des équipes de vente et de promotion y seront basées. Il n'a par contre été fait mention d'aucune nouvelle information concernant le data center de Bissen, véritable feuilleton qui s'étire depuis des années... Peut-on y voir un parallèle avec cette nouvelle entité ?

