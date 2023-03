Les CFL ont présenté ce jeudi leur «nouvelle stratégie vélo», destinée à encourager l'intermodalité entre le train et les deux-roues. Plusieurs projets vont être mis en œuvre dans les prochaines années.

Un parking souterrain d'une capacité de 2.500 vélos pour 2027 à la gare

Donner plus de place au vélo et améliorer l'intermodalité entre le train et les deux-roues. C'est en substance l'objectif de la «nouvelle stratégie vélo» des CFL, présentée ce jeudi matin, en même temps que deux nouveaux livres de randonnées cyclistes et pédestres de gare en gare.

Cette nouvelle stratégie vise à rehausser les standards d'équipements dans les trains et dans les gares, pour encourager la mobilité active auprès de la population. Elle répond aussi à l'évolution des besoins des cyclistes en matière de services. Avec cette alliance entre le réseau des CFL et les pistes cyclables, les autorités espèrent «augmenter la part des modes de déplacement respectueux de l'environnement.»

Le réseau des parkings vélos sécurisés va s'étendre à tout le pays. Photo: Mélodie Mouzon

Pour y arriver, un plan d'action a été établi. Un premier volet prévoit la modernisation des infrastructures ferroviaires existantes, avec notamment la gestion par les CFL des 44 parkings vélos sécurisés actuels, dont le réseau sera prochainement étendu «sur l'ensemble du pays et dotés de nouveaux services qui enrichiront l'expérience de nos clients cyclistes», a souligné Marc Wengler, directeur général des CFL. Notons également le rallongement des quais dans certaines gares pour accueillir des trains plus longs et ainsi augmenter le nombre de places dans les espaces partagés ou encore des rigoles pour faciliter l'accès aux quais depuis les escaliers.

Sous la place de la Gare

Dans le cadre du plan national de mobilité 2035, un parking souterrain pour vélos devrait également voir le jour sous la place de la Gare à Luxembourg. Le projet en est pour l'instant au stade de planification. D'une capacité de 2.500 vélos, les travaux devraient durer deux ans et être réalisés en même temps que le chantier de rénovation du bâtiment administratif des CFL, avec une mise en service espérée pour fin 2027, comme nous l'a confirmé ce jeudi le ministre de la Mobilité et des Travaux publics François Bausch (déi gréng). «Il est nécessaire que ce parking soit souterrain, pour que les usagers puissent continuer de bénéficier d'une belle place conviviale et qui s'intègre bien dans l'espace urbain», commente le ministre. «Si on ne procède pas de cette manière, nous risquons d'avoir le même résultat qu'aux Pays-Bas, c'est-à-dire des vélos partout sur l'espace public.»

Une enveloppe de 10 millions d'euros a pour l'instant été dégagée pour financer le projet, qui sera développé par les CFL, en tant que gestionnaire d'infrastructure, pour le compte de l'Etat et en collaboration avec la Ville de Luxembourg. Lydie Polfer (DP) indiquait toutefois fin 2022 que la Ville n'avait jamais été sollicitée par le ministre à propos de ce projet, qu'elle ne voit pas comme la meilleure solution d'aménagement à cet endroit, «qui n'est pas toujours sûr».

Ce nouveau service ne se substituera pas au service Vel'oh, qui vient de fêter ses 15 ans, mais apportera un service supplémentaire, dans le sens où il abritera les vélos privés des navetteurs qui utilisent leurs deux-roues pour relier la gare à leur lieu de travail. La nouvelle infrastructure pourra également être utilisée par les habitants de la capitale, désireux de se rendre à la gare à vélo avant de prendre le train. Si aucun tarif n'a encore été fixé à l'heure actuelle, ce nouveau parking ne devrait cependant pas être gratuit.

Deux livres pour découvrir le Luxembourg et la Grande Région grâce à la mobilité douce. Photo: Anouk Antony

Encourager l'utilisation du vélo et encourager le développement de l'intermodalité entre les deux-roues et le train, c'est bien mais encore faut-il des équipements adaptés... C'est pourquoi un second volet de cette stratégie prévoit de créer davantage de place pour les vélos dans les trains, en particulier durant les périodes propices aux loisirs, comme les week-ends ou les vacances scolaires. Pour ce faire, différentes actions vont être mises en place au niveau du matériel roulant. La capacité des espaces vélos dans plusieurs automotrices va être augmentée ainsi que la cadence des trains durant les week-ends et les jours fériés sur la ligne du Nord pendant la saison touristique, d'avril à septembre. Deux trains, au lieu d'un, circuleront toutes les heures sur la ligne 10.

Enfin, les CFL sont en plein développement d'un système qui permettra de renseigner la composition des trains via les afficheurs sur les quais, et notamment les espaces partagés pour cyclistes. Dans un second temps, un comptage automatique des voyageurs renseignera du degré d'occupation du matériel roulant.

Deux livres pour découvrir le pays grâce à la mobilité douce En marge de la présentation de cette nouvelle stratégie vélo, les CFL ont aussi annoncé la publication de deux nouveaux livres de randonnées cyclistes et pédestres de gare en gare. Pour sa 4e édition, le guide «1000 km Lëtzebuerg» devient «Hike & Rail» (Editions Guy Binsfeld). Outre le nom qui change, la mise en page a été modernisée et le contenu repensé. L'ouvrage propose 43 itinéraires (de 4,2 km à 34,2 km) partant et arrivant d'une gare ou d'un point d'arrêt CFL. De difficultés variées, les parcours sont accessibles à un large public. Le guide est disponible au prix de 37 euros. Le second guide présenté est entièrement axé sur le cyclisme de loisirs. «Bike & Rail» dévoile 20 tours à vélo de tous niveaux de gare en gare: 15 au Grand-Duché de Luxembourg (de 22 à 93 km) et 5 parcours (de 66 à 217 km) dans les régions voisines d'Allemagne, de Belgique et de France. Edité par ROMDELUXE Productions, l'ouvrage est vendu au prix de 43 euros Les deux livres sont disponibles dans les centres d'accueil et de vente CFL à Luxembourg et Belval-Université mais aussi dans les points de vente du réseau Ernster.





