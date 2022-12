De nombreux élèves de l'enseignement agricole ont besoin d'une voiture. Il n'y a pas de possibilités de stationnement autour du LTA. Une solution a été trouvée.

Luxembourg

Lycée technique agricole

Un parking d'accueil contre le stationnement sauvage des élèves

La situation de stationnement autour du lycée technique agricole (LTA) à Gilsdorf a fait l'objet de nombreuses discussions ces derniers mois. En raison du manque de possibilités de parking pour les élèves, le stationnement sauvage autour du lycée était monnaie courante. Une solution a désormais été trouvée avec un parking relais au Bloen Eck près de Stegen ainsi qu'une navette.

Le ministre de la Mobilité François Bausch (Déi Gréng) avait déjà annoncé ce changement en novembre, il est désormais opérationnel. Au total, 85 emplacements sont à la disposition des élèves au Bloen Eck. Le matin, la ligne K17 fait deux fois la navette en direction du LTA. Entre 12 et 17 heures, le bus se rend sept fois au total au parking relais.

La taille du bus ou des trajets supplémentaires pourront être adaptés à la demande, répond Bausch à la question parlementaire du député DP André Bauler. L'horaire détaillé peut être consulté sur mobilitéit.lu.

Une place de parking pour tous les élèves

En ce qui concerne les élèves des cantons du Nord qui ont besoin d'une voiture pour se rendre à l'école et qui doivent faire un détour jusqu'au Bloen Eck, le ministre de la Mobilité a une réponse claire : «Le parking relais se trouve à une distance de 4,5 kilomètres du LTA. Les élèves des cantons du Nord ne doivent donc faire qu'à peine trois minutes de plus depuis le lycée agricole, ce qui ne représente pas un détour important».

En conséquence, le parking pourrait être utilisé par tous les élèves qui ont besoin d'une voiture et qui viennent de différentes directions sans faire de grands détours. Le parking tant attendu, qui doit être réalisé près de la piscine de Diekirch et servir de parking d'accueil pour Diekirch et ses environs, se fait cependant attendre. Selon François Bausch, il n'existe actuellement aucun avant-projet pour ce projet.

