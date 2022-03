Un parking à étages doit être construit à la gare de Troisvierges (Ulflingen) d'ici 2024. Un parking de substitution est prévu près du terrain de football.

Luxembourg 2 min.

De la route au rail

Un parking à la gare de Troisvierges d'ici 2024

Un parking à étages doit être construit à la gare de Troisvierges (Ulflingen) d'ici 2024. Un parking de substitution est prévu près du terrain de football.

(S.MN. avec Marc HOSCHEID) Celui qui veut prendre le train et qui n'habite pas à proximité de la gare doit d'abord s'y rendre. Dans notre pays, ce transfert se fait le plus souvent en voiture, l'enfant chéri des Luxembourgeois. Pour que ce transfert se fasse le plus confortablement possible, des parkings couverts sont actuellement en construction dans plusieurs gares du pays. C'est le cas à Troisvierges (Ulflingen), où l'on prévoit de créer un parking pouvant accueillir jusqu'à 389 véhicules.

Voici les trois principaux chantiers de 2022 Afin de faire d'Esch 2022 une fête culturelle haute en couleurs, plusieurs étapes culturelles luxembourgeoises importantes doivent être mises en place.

Mais avant d'en arriver là, de très nombreux trains auront sans doute encore traversé la ligne nord. Selon la société ferroviaire CFL, la mise en service est prévue pour le début de l'année 2024. Alors que les travaux préparatoires ont été réalisés durant la période de Pâques 2021, les travaux proprement dits devraient débuter cet automne.

Un parking de secours près du terrain de football

Sur les 389 places, neuf sont prévues pour les personnes à mobilité réduite, sept pour les voitures électriques et quatre pour Flex, l'offre de «carsharing» des CFL. Interrogés sur le coût du parking, les CFL n'ont pas été en mesure d'indiquer que les plans étaient en cours de révision. Sur une illustration, on peut voir qu'un espace vert et une installation photovoltaïque sont prévus sur le toit. Un revêtement en bois est prévu sur la façade extérieure. Comme l'espace de stationnement sera perdu dès le début des travaux à la gare, une solution provisoire sera mise en place. Ceci à proximité du terrain de football à l'entrée d'Ulflingen en provenance de Drinklingen.

Bientôt fini le parking aux pieds de la Gëlle Fra Le réaménagement de la place de la Constitution dans la capitale fait partie des 26 grands projets de travaux que le ministre des Travaux publics vient de présenter à la Chambre. Tous coûteront plus de 10 millions d'euros.

Selon les CFL, à proximité de la station-service qui s'y trouve se tient le point de départ d'un bus de ligne qui dessert également la gare de Troisvierges et qui garantit ainsi une liaison régulière aux clients du train. Les CFL n'ont pas non plus pu indiquer à combien s'élèveraient les coûts de ce parking provisoire de substitution.

Pas de crainte à avoir selon le bourgmestre

Selon le bourgmestre Edy Mertens (DP), le terrain situé près du terrain de football appartient à la commune de Troisvierges , qui le met à la disposition des CFL pour la durée des travaux. En ce qui concerne le parking, il est confiant que celui-ci, malgré sa taille, ne fera pas d'ombre aux riverains de la rue Staedtgen.

Mertens ne pense pas que le parking attirera automatiquement plus de trafic sans lien avec la gare. «Je ne connais personne qui y laisse sa voiture lorsqu'il veut faire ses courses au centre de Troisvierges». Actuellement, ce ne sont de toute façon pas les voitures qui posent problème, mais les nombreux bus. Dans la rue de la Gare se trouve en effet un rétrécissement que deux petits véhicules ne peuvent déjà pas traverser en même temps. L'administration des routes aurait déjà élaboré des plans pour un élargissement, mais ces travaux ne commenceront probablement qu'après l'achèvement du parking.

Suivez-nous sur Facebook, Twitter et abonnez-vous à notre newsletter de 17h.