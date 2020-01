En ce week-end de «Liichtmëssdag», les amateurs d'antiquités et d'anciennes voitures seront aux anges avec l'Antiques & Art Fair et les Legend Boucles @ Bastogne.

Un parfum de nostalgie pour la Chandeleur

Le rendez-vous des curieux d'art

Depuis ce vendredi, Luxexpo The Box accueille les amateurs d'antiquités et d'art contemporain à l'occasion de l'Antiques & Art Fair. Une façon originale de découvrir les trésors d'antan, des pièces rares et des œuvres uniques. Une centaine d'artistes exposants vous attendent samedi, dimanche et lundi de 11 à 19h. Entrée: 9 euros, gratuit pour les moins de 15 ans. Entrée gratuite ce 3 février pour les femmes lors du Ladies'Day.

Lanternes et lampions pour célébrer la «Liichtmëssdag»

Munis de lanternes «Liichtebengelcher» ou de lampions fabriqués par leurs soins en classe, les enfants vont arpenter les rues à la tombée de la nuit. Ils trottineront de maison en maison en chantant le célèbre «Léiwer Herrgottsblieschen». Si par le passé, cette tradition était auparavant destinée à célébrer la lumière et à mendier du lard et des petits pois, aujourd'hui, les enfants rentrent chez eux avec des sacs remplis de sucreries et parfois même de l'argent. Les automobilistes sont donc invités à redoubler de prudence à l'approche d'un groupe d'enfants, spécialement ce dimanche. A noter l'initiative de la ferme Martelinville à Bigonville. Dimanche à 17h, après la fabrication des lampions, les enfants présenteront leurs créations aux parents.

Une nouvelle «Bataille des Ardennes»

Les Legend Boucles @ Bastogne sont un événement qui dépasse le cadre du rallye sportif automobile. Cette véritable ode à la voiture ancienne débute ce vendredi au cœur de Bastogne par une séance de dédicaces devenue au fil des ans point de ralliement des fans. La soirée se clôturera avec la présentation des… 300 voitures engagées. La journée de samedi sera partagée entre des épreuves de classement réparties entre les provinces de Liège et de Luxembourg. Dimanche les Legend Boucles @ Bastogne se produiront… au cœur des forêts belges et luxembourgeoises.



A la découverte des mille facettes du Népal



L'exposition «Népal, pays de contrastes» de l'ONGD-FNEL propose des images prises par Marc Hammer. Elle vous fera voyager au cœur de ce pays et de ses multiples facettes. Le vernissage est programmé ce vendredi 31 janvier à 19h à l'espace Am Gronn (12 rue Munster à Luxembourg).

L'exposition est visible jusqu'au 14 février. Un atelier de sérigraphie et des retransmissions du film «Rajani» (témoignage inspiré d'une jeune Népalaise née dans les hautes montagnes et séparée très jeune de sa famille) sont au programme. Entrée gratuite.



L'orgue à l'honneur avec Ahyun Yu

Les Amis de l'Orgue Luxembourg organisent ce samedi à 11 h en la cathédrale de Luxembourg une audition avec Ahyun Yu. «Praeludium in g-moll» de Dietrich Buxtehude, «Schmücke dich, o liebe Seele» et «Nun komm, der Heiden Heiland» de Jean-Sébastien Bach, ainsi que «Praeludium in e-moll» de Nikolaus Bruhns seront interprétés à cette occasion. Entrée libre.