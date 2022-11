On doit cette initiative à l'association MemoShoah Luxembourg qui souhaite honorer la mémoire des quelque 4.000 Juifs qui vivaient au Luxembourg à la veille de l'invasion allemande.

Dans la capitale

Un parcours mémoriel de la Shoah inauguré

On doit cette initiative à l'association MemoShoah Luxembourg qui souhaite honorer la mémoire des quelque 4.000 Juifs qui vivaient au Luxembourg à la veille de l'invasion allemande.

Sur les 4.000 Juifs présents au Luxembourg avant la Seconde Guerre mondiale, 1.300 furent tués par les nazis. Environ un tiers de la communauté juive luxembourgeoise fut décimée durant les heures les plus sombres de notre histoire. Alors que les actes d'antisémitisme constituent une réalité toujours tenace (80 actes antisémites recensés en 2021 soit 24 de plus qu'en 2020), ce devoir de mémoire parait plus que jamais important.



«Garder la mémoire vivante» Dimanche a eu lieu le «National Commemoratiounsdag». Le souvenir de la Seconde Guerre mondiale a été commémoré à plusieurs endroits.

C'est pour cela que l'ASBL MemoShoah Luxembourg, visant la pérennisation de la mémoire de l'holocauste au Grand-Duché, et le Luxembourg City Tourist Office viennent d'inaugurer un «parcours mémoriel de la Shoah» dans la capitale. Une visite audioguidée gratuite faisant traverser les participants à travers huit lieux chargés de souvenirs. «Le parcours offre un aperçu de l'anéantissement de la vie juive au Luxembourg par l’Allemagne nazie», explique l'association sur son site.

De la gare jusqu'au monument Kaddish

L'itinéraire débute ainsi à la gare centrale, dans la verrière de la gare, devant la plaque mémorielle. Elle se poursuit ensuite à l'ancien siège de l'administration civile nazie au Luxembourg, le long de l'avenue de la Liberté, pour ensuite amener les marcheurs devant une ancienne école juive et l'ancien siège de la Gestapo. Les marcheurs s'arrêteront également devant une ancienne synagogue détruite par l'occupant nazi, mais aussi devant l'ancien magasin d'Albert Nussbaum, véritable organisateur luxembourgeois de l'exil des Juifs résidents.

Le parcours se termine devant le monument Kaddish. Réalisé par le sculpteur franco-israélien Shelomo Selinger, lui-même victime de l'holocauste, il honore la mémoire de toutes les victimes de la Shoah.

Le monument Kaddish a été inauguré en 2018, en hommage aux victimes de l'holocauste Photo: Chris Karaba

Le parcours est téléchargeable dans cinq langues sur la plateforme izi.travel en cliquant sur ce lien. Une version imprimable est également proposée en vous rendant sur ce lien.



Un mémorial digital

Enfin, en parallèle de ce parcours, notons que la Fondation luxembourgeoise pour la Mémoire de la Shoah et le Luxembourg Centre for Contemporary and Digital History planchent actuellement sur la mise en place d'un mémorial digital de la Shoah dans le cadre d'un projet de recherche qui durera de 2022 à 2026.

Rappelons que ce n'est qu'en 2016 que les Juifs du Luxembourg ont été officiellement reconnus au Grand-Duché comme un groupe de victimes à part entière du régime nazi. Jusque-là, seuls les enrôlés de force et les résistants étaient considérés comme telles.



