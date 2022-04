Six ministres ont dressé le bilan des indemnisations versées au secteur agricole, aux entreprises et aux particuliers suite aux inondations de l'été 2021 dans une récente réponse parlementaire.

Bilan des indemnisations

Un paquet d'aides versées après les crues de l'été 2021

Thomas BERTHOL Six ministres ont dressé le bilan des indemnisations versées au secteur agricole, aux entreprises et aux particuliers suite aux inondations de l'été 2021 dans une récente réponse parlementaire.

Suite aux crues historiques des 14 et 15 juillet 2021, une série d'aides ont été accordées par le gouvernement. Ce dernier avait alors classé ces inondations en «catastrophe et calamité naturelle» et mis en place une enveloppe d'un million d'euros. Les ministères de l'Intérieur, de l'Environnement, des Classes moyennes et de l'Agriculture dressent un bilan des aides accordées dans une récente réponse parlementaire adressée aux députés ADR Fred Keup et Jeff Engelen. Les deux élus souhaitaient connaître le montant des dommages pour lesquels des aides ont été demandées et quels secteurs en ont bénéficié.

Ce que les secours retiennent des inondations Six mois après les crues inédites survenues entre les 14 et 15 juillet 2021, CGDIS et Haut-commissariat à la protection nationale tirent un bilan provisoire globalement favorable de la gestion de crise. Car en dépit des couacs dans la communication à la population, le pays n’a enregistré aucune victime.

Pour le secteur de l'agriculture, les dégâts se sont élevés à près de 1,5 million d'euros. Pour les entreprises et les communes, les dommages se chiffrent à plus de 16 millions d'euros. Dans leur réponse, les ministres indiquent avoir reçu 150 demandes d'aide du secteur agricole, 150 des entreprises et 25 de la part des communes (à la mi-mars).

Le remboursement des assurances

600.000 euros d'aides ont été versés au secteur de l'agriculture, 4,3 millions pour les entreprises et 80.000 pour les communes.

Le ministère de la Famille a versé 5,9 millions d'euros aux entreprises privées concernées. 364 ménages ont obtenu une aide.

Inondation a bien rimé avec pollution Remontées d'hydrocarbures, débris ménagers emportés, rejets divers dans les rivières : les cours d'eau du Luxembourg portent encore les stigmates des crues historiques des 14-15 juillet.

En ce qui concerne les assurances, elles sont intervenues à hauteur de 30.000 euros dans l'agriculture, de 3,2 millions dans les entreprises et de 10,2 millions dans les communes.

Pour les particuliers qui ont fait une demande au ministère de la Famille et qui étaient éligibles à l'aide, les assurances ont remboursé jusqu'à un montant de près de 3 millions d'euros.

Suivez-nous sur Facebook, Twitter et abonnez-vous à notre newsletter de 17h.