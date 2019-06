Face aux Rotondes de Bonnevoie, la Chambre des salariés (CSL) affiche désormais une fresque de 40 mètres carrés. C'est plus qu'un projet artistique pour décorer la façade.

Un «papillon» de la Résistance française sur la CSL

(MF) – «Sous le haut patronage de nous-mêmes» peut-on lire depuis jeudi et en lettres majuscules sur l'immense façade claire de la «Maison des salariés» inaugurée en décembre et dirigée pour la première fois par une femme, Nora Back, depuis le début du mois.



Sélectionné par un jury du monde artistique luxembourgeois et des représentants de la CSL, le projet de l'artiste Claudia Passeri véhicule «l'idée d'une possible indépendance d'esprit, un empowerment des hommes et des femmes, une autodétermination. On peut y voir le symbole d'un progrès social et du souci de s'inscrire visiblement et utilement dans la société en s'unissant, en dépassant ses intérêts particuliers», résume la CSL.

Photo: CSL

Un message politique et artistique donc que Claudia Passeri, initiatrice d'un projet de performatif et d'écriture en 2017, fait passer sur le mode d'un «Papillon de résistance». En référence aux tracts de la Résistance française sous l’Occupation qui s'inscrivaient dans une «logique du refus, l’impérieux besoin d’agir, la puissance et l’espoir collectifs ainsi que le rôle potentiel de chaque individu, acteur de ses choix».

Quand à la forme choisie, elle rappelle les anciennes peintures publicitaires et rend hommage à la couverture d'un livre de Stanislav Kostka Neumann datant de 1925 et conçue par l'un des représentants les plus inventifs de l'art moderne tchèque Josef Čapek en 1925. C'est, pour la petite histoire, l'inventeur du mot «robot».