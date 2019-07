Pour Jose Maria et sa fille Julieta, le vélotaf est plus qu'un mode de déplacement. C'est un moment «partagé, au contact de la nature et de la ville». Même si «parfois j'ai peur pour elle» sur le trajet entre Merl et le cœur du Kirchberg.

Un papa vélotafeur vaillant mais pas sans peur

Jose Maria Iñesta Peña fait partie des vélotafeurs courageux. Tous les jours, été comme hiver, il enfile son costume, noue sa cravate et fixe Julieta, 4 ans, sur son siège, avant de traverser la capitale du sud-ouest jusqu'au nord-est. Une diagonale qui les emmène de Merl à l'Ecole européenne, puis à la Banque Européenne d'Investissement où il travaille.



«Ça fait 7 km fois deux, tous les jours», résume Jose Maria. Mais pas en ligne droite. «Comme c'est très difficile de passer par la route de Longwy à cause du trafic, nous passons par les petites rues de Belair pour parvenir jusqu'au Pont Rouge. De là, c'est plus facile puisque nous empruntons la piste cyclable jusqu'à la Coque avant de traverser le parc central du Kirchberg. Je dépose Julieta à l'école et je reprends la piste cyclable boulevard Konrad Adenauer», direction la banque.

Photo: Maurice Fick

S'il a choisi depuis un an de vélotafer, choix de déplacement qui n'en est qu'à ses prémices au Luxembourg, c'est clairement pour «ne pas être encapsulé dans la voiture mais être en contact avec l'air, la nature.» Le vélotaf a plusieurs avantages à ses yeux. Il permet d'abord de faire le trajet à deux «tout en discutant» avec Julieta mais aussi de «parler avec la ville» autrement. Au jour le jour, ils observent les changements sur les chantiers qui hérissent le Kirchberg, par exemple.

Même si le trajet est relativement court, l'expérience sensitive et sportive matinale lui offre d'être «plus éveillé et plus positif aussi en arrivant au travail. Surtout quand le soleil t'éclaire le matin».

Distance de sécurité et auréoles



Reste un point noir pour Jose Maria: la sécurité. «Parfois j'ai peur pour elle», confesse-t-il tandis que Julieta se colle à son papa. «Les voitures et les bus sont des obstacles pour les vélos dans les petites rues. C'est compliqué de circuler à vélo avec un enfant. La distance de sécurité est de 1,50 m mais tout le monde ne la respecte pas», témoigne-t-il.



Son pire ennemi, hantise partagée par tous les vélotafeurs, est l'auréole qui se dessine sous les bras. «C'est le plus grand inconvénient parce que je travaille toujours en chemise», résume le financier. Il a trouvé une astuce: un vélo électrique.

En 2018, la BEI a remporté le «Golden Gear Award». Photo: BEI

Si le vélotaf ne rencontre pas encore le succès escompté au niveau national, c'est un mode de mobilité douce fortement encouragé au sein de la BEI. La banque européenne a mis en place les infrastructures nécessaires pour favoriser les déplacements à vélo: des douches dans tous les bâtiments, des vestiaires équipés d'armoires individuelles, des chargeurs pour vélos électriques, des parkings vélos et même deux stations de réparation dans ses deux principaux bâtiments. Des conditions idéales pour les vélotafeurs qui se débrouillent avec les moyens du bord.

La BEI a remporté en 2018 et en 2017, le «Golden Gear Award», le trophée à l'entreprise ou à l'institution qui a mobilisé le plus grand nombre d'employés à la compétition «Mam Vëlo op d'Schaff». Trustant la première place à la Cour de justice de l'Union européenne (1ère en 2016), et se positionnant devant l'éternel 3e, le Parlement européen. Ce sont les institutions européennes qui donnent le ton en matière de vélotaf dans un quartier où les infrastructures sont déjà fonctionnelles.