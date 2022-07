Mardi après-midi, un accident de travail lourd de conséquences s'est produit à Medernach. Un ouvrier de 45 ans a succombé à ses blessures à l'hôpital.

Un ouvrier tué par la porte d'un conteneur

Mardi après-midi, un accident de travail mortel s'est produit à Medernach, comme le communique la police grand-ducale. Sur un chantier de la rue de Larochette à Medernach, une voiture a percuté une porte de conteneur qui s'est ouverte pendant une opération de déchargement. Sous la violence de la collision, la porte a rebondi, blessant grièvement un ouvrier de 45 ans originaire du sud du pays.

Après avoir été secouru par le médecin d'urgence, ce dernier a été transporté par hélicoptère à l'hôpital où il est finalement décédé des suites de ses graves blessures. La conductrice, en état de choc, a été prise en charge par le service psychologique du CGDIS.

Le service de métrologie et d'identification devait enquêter sur l'accident sur ordre du parquet et une autopsie de la victime a été demandée. L'Inspection du travail et des mines (ITM) a également été informée. Le tronçon a été fermé à la circulation pendant l'intervention et une déviation a été mise en place.

